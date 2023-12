Brihang! Pommelien! Coely! dEUS! Tijdens De Warmste Week worden zowel fans van West-Vlaamse rap, funky hiphop, het Vlaamse lied als de Belgische rock verwend met gratis optredens op ‘t Zand. De organisatie verwacht volgende week 100.000 muziekliefhebbers. Zelfs de Brugse politie is ‘sweet’ tijdens De Warmste Week.

Met Soup in a cup with a cop en Sweet cops laat de Brugse politie zich dezer dagen van zijn warmste kant zien. Daarbij verkopen agenten onder meer warme chocomelk en snoep voor het goede doel.

Werkgroep

Korpschef Yves Rotty legt uit: “Dagelijks hebben wij als politiedienst te maken met verontrustende opvoedingssituaties. Veel van onze politiemensen hebben vaak te maken met jongeren die opgroeien met zorgen. Het jaarthema van De Warmste Week ligt ons ook na aan het hart. Het is geen toeval dat Politie Brugge uitgerekend dit jaar een werkgroep heeft opgericht om de relatie met jongeren te verbeteren.”

De Brugse politie verkocht warme chocolademelk voor DWW. © Politie Brugge

Op dinsdag 19 december zal een delegatie van de lokale politie tijdens de liveshow de opbrengst van haar warme acties overhandigen aan een vertegenwoordiger van de Koning Boudewijnstichting.

Veel volk

De veiligheid op ’t Zand verzekeren en ervoor zorgen dat het verkeer richting Brugge niet te veel in de knoop raakt, wordt evenwel de voornaamste opdracht van Politie Brugge tijdens De Warmste Week.

Niet alleen de populaire VRT-presentatoren, maar vooral de vele Belgische artiesten die van maandag 18 tot zondag 24 december gratis concerteren op ’t Zand zullen veel volk naar Brugges grootste plein lokken. Organisator VRT verwacht, gespreid over de hele week, 100.000 muziekliefhebbers in Brugge.

Populairste groep?

Wie wordt de meest populaire groep, die de meeste fans op de been brengt? Pik zelf uw favoriet uit de rijke affiche! Op het dak van Het Warmste Huis op ‘t Zand treden elke avond vanaf 19 uur deze Belgische artiesten op.

Op maandag gaat het om Coely (19 uur), Bazart (20 uur), Pommelien Tijs (21 uur) en Regi (22 uur), op dinsdag Camille (19 uur), Tom Odell (20 uur), Clouseau (21 uur) en Omdat Het Kan & Average Bob (22 uur), op woensdag Het Zesde Metaal (19 uur), Brihang (20 uur), ‘t Hof van Commerce (21 uur) en deejays met liedjes uit de 80s, 90s & Nillies (20 uur).

dEUS

Op donderdag treden Only The Poets (19 uur), Berre (20 uur), dEUS (21 uu) en Lost Frequencies (22 uur) op, op vrijdag Compact Disk Dummies (19 uur), Portland (20 uur), Metejoor (21 uur) en Used (22 uur). Zaterdag concerteren Laura Tesoro (19 uur), Froukje (20 uur), Zwangere Guy (21 uur) en All Stars van StuBru en MNM (22 uur). (SVK)