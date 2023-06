Zelfhulpgroep voor mensen met fibromyalgie uit Deerlijk steekt ontmoetings- en animatienamiddag in een nieuw kleedje

De vzw Fibroveerke pakt op zaterdag 8 juli met een ontmoetings- en animatienamiddag uit aan d’Iefte. Muziek en een DIY-markt staan centraal in het nieuwe concept.

Fibroveerke is de zelfhulpgroep voor mensen met fibromyalgie en is al 16 jaar actief. “Fibromyalgie is een ernstige chronische spierziekte, die nogal wat gelijkenissen vertoont met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)”, verduidelijkt stuwende kracht achter de organisatie Veerle Derammelaere.

“Het is een ongeneeslijke ziekte die de spieren en de pezen aantast. Mensen met fibromyalgie hebben last van pijn, stijfheid en vermoeidheid in de spieren, pezen en banden rond de gewrichten. Meestal zijn het overactieve mensen die vergeten op de rem te staan en dan meer tijd nodig hebben om te recupereren. Om mensen met fibromyalgie te verenigen, hebben we – ondertussen 17 jaar geleden – de vzw Fibroveerke opgericht. Fibroveerke richt zich tot iedereen die met fibromyalgie te maken krijgt. Velen beleven door de invloed van de ervaringsdeskundigen en de ontmoetingen een nieuw leven.”

Do It Yourself

“Op zaterdag 8 juli pakken we met onze jaarlijkse zomerhappening uit. Tijdens een teambuildingsdag aan zee hebben we enkele teamleden van de creaploeg een nieuw concept uitgewerkt met muziek en een DIY-markt. We starten om 14 uur met een optreden van singer-songwriter Hanne Verleysen. Rondom het podium voorzien we kraampjes waar allerlei zaken tegen miniprijsjes aangeboden worden: juwelen, knuffels, creaties met gedroogde bloemen, handschoenen, wenskaarten… Voor de kinderen is er een visput met leuke verrassingen.”

“Er is ook gratis grime. Ook de innerlijke mens wordt niet vergeten. Op het terras zijn diverse soorten taart, een ijsje, een frisse pint of een droge worst te verkrijgen. Vanaf 15.30 uur zorgt The Dixie Jazz Band voor de passende muzikale noot. Bij mooi weer vindt alles plaats op het grasplein aan zaal 4 van d’Iefte. Bij regenweer kunnen we binnen terecht.”

(DRD)