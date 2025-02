Zelfdodingscijfers in West-Vlaanderen dalen licht

In 2022 overleden er volgens de meest recente cijfers 212 mensen aan zelfdoding in West-Vlaanderen, schrijft Focus&WTV. Een kleine daling, maar toch zit de provincie nog boven het Vlaams gemiddelde. De daling is wellicht te danken aan een betere samenwerking met centra voor geestelijke gezondheidszorg.

Samen met Oost-Vlaanderen scoort West-Vlaanderen traditioneel slecht als het gaat over zelfdoding. Het Vlaams gemiddelde is 15,4 per 100.000 inwoners, in West-Vlaanderen ligt dat op 17,2. Ook het aantal pogingen tot zelfdoding daalde licht.

De grootste risicogroep zijn mannen ouder dan 80 jaar, maar ook jonge meisjes tussen 15 en 24 jaar behoren tot de risicogroepen. Toch spreken artsen over hoopvolle cijfers. Gemiddeld is er een daling van 30 procent in Vlaanderen. Het thema bespreekbaar maken, is daarom essentieel.

In West-Vlaanderen zullen er daarom meer vormingen worden voorzien. Er is een samenwerking met ziekenhuizen in West-Vlaanderen om hulpverleners een extra handvat te bieden. Zo kunnen ze makkelijker het gesprek aangaan met patiënten en betere ondersteuning bieden.