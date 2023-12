“Zelf rollen we ook 4.000 balletjes”: Maurice (12) uit Sint-Eloois-Winkel maakt 800 liter soep voor de Warmste Week

Maurice Seurynck (12) heeft het hart op de juiste plaats. De jongeman droomde ervan soep te maken en het geld te schenken aan ‘De Warmste Week’. “Ik kijk er al naar uit om de cheque naar het Warmste Huis in Brugge te brengen”, zegt de jonge snaak.

Maurice Seurynck en zijn tweelingzus Rachelle zijn de jongsten in het kroostrijke Winkelse menage van Yves Seurynck en Annesophie Perneel. Victor (19) en Charles (16) zijn de oudere broers in het gezin die net over de gemeentegrens in de Bosbolletra in Gullegem wonen. Papa Yves runt met zijn broer Guy het veevoederbedrijf in het centrum van de gemeente en ieder weekend vat pal naast het bedrijf een soepventer plaats. “We hebben daar ook al wel eens soep gekocht, het was daar dat Maurice het idee op deed om ook soep te maken”, zegt papa Yves.

Maurice kampt zelf met autistische problematiek en loopt school in het bijzonder onderwijs in ‘De Kim & De Sam’ in Deerlijk. “Toen hij er naar toe kon, was er nog één plaatsje vrij. En Maurice wil dat iedereen kansen krijgt.”

Het thema dit jaar van De Warmste Week is ‘Opgroeien zonder zorgen’. “Alle kindjes moeten een goed leven hebben”, verwoordt Maurice het gevat.

Een heelt team aan hulpkoks

Het idee om soep te maken was geboren, maar vanaf dan moest alles pijlsnel gaan. Maurice is en blijft de chef-kok natuurlijk, maar er moesten ook wat hulpkoks ingeschakeld worden. Daarvoor putte het gezin uit de rijke vriendenkring. Zoon Victor zorgde mee voor de promotie van de actie. “En het was zot om te zien hoe snel het gedeeld werd”, zegt de student. Maar er werd ook al veel soep verkocht. “Nu zeker al meer dan 550 liter”, rekent pa Yves voor. “Maar we gaan daar maximaal tot 800 liter gaan.”

Maurice Seurynck als een volleerd kok aan de slag bij de voorbereidingen voor zijn grote soepverhaal. © Jan Stragier

Want er komt ook veel handwerk bij kijken. “We gaan alle groenten ook zelf snijden. Zo komen er 110 kg pompoenen, 50 kg prei en zowat evenveel broccoli en 150 kg tomaten bij kijken. We krijgen ook veel gesponsord. Zo verwerken we de kromme prei, die niet in de winkel geraakt, maar wel even lekker smaakt en ook de kleinste pompoenen. We hebben gelukkig al veel helpende handen die komen snijden. Ook 20 kilogram bouillon staat al klaar om verwerkt te worden.”

“We krijgen ook heel wat ingrediënten gesponsord. De kromme prei smaakt even lekker als de rechte” (papa Yves)

Er zijn drie varianten aan soep: tomatensoep met balletjes, pompoensoep en broccoli-preisoep. “Allemaal super vers gemaakt. En ook de balletjes zullen we zelf rollen. In totaal zullen dat er 4.000 zijn, want van de tomatensoep verkopen we ondertussen al het meest. Daarvan gaan we tot 400 liter, de andere twee samen stoppen we bij 200 liter. Gelukkig kunnen we ook een beroep doen op de infrastructuur van De Meerhoek. Krist Vandemoortele en Nadine Witdouck, hier onze buren, stellen niet enkel hun grote potten ter beschikking, ook het Meerhuisje zal open zijn. Dat is de locatie als je net het domein van de Meerhoek komt binnen gewandeld. Op zaterdag 16 december tussen 16 en 18 uur zal de soep daar afgehaald kunnen worden.”

Lange bewaartijd

De soep zal verdeeld worden in glazen potten van twee liter, die ook steriel gemaakt zijn, zodat je ze lang – ook buiten frigo of diepvries – kunt bewaren. “De bestellingen lopen vlot en het gezin en hun familie en vrienden kijken al uit naar de hectische dagen die hen te wachten staan.”

En de jonge Maurice, die denkt al iets verder. “De cheque met het ingezamelde geld gaan we afgeven aan het Warmste Huis.” Gezien de verkoop goed vlot, mikt men al op een niet onaardig bedrag van om en bij de 5.000 euro. “Het succes van de actie overstijgt al onze stoutste verwachtingen”, zeggen de ouders van Maurice. “Hij heeft soms zelf niet makkelijk, het gaat soms met wat ups & downs. Maar Maurice geniet hier duidelijk van. En als we de cheque naar Brugge brengen, dan doen we uiteraard ook wat soep mee voor de presentatoren…”