Zelf geen inkomen, toch steunt hij slachtoffers aardbeving: vluchteling Ahmad maakt boekensteunen ten voordele van Turkije en Syrië

Op zijn eigen manier steunt politiek vluchteling Ahmad Manabi uit Sint-Andries de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Dat doet hij samen met de Protestantse Kerk uit Brugge én door zijn uitzonderlijk talent aan te wenden om boekensteunen te maken. “Echt élke euro telt voor de mensen daar.”

Ahmad Manabi woont met Els Debrock aan de Hans Memlinglaan op Sint-Andries. Het paar leerde elkaar kennen door Els’ zoon Aaron D’hoore, die Ahmad ontmoette in een vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Chios. “In de zomer van 2017 was ik er aan de slag als vrijwilliger. Zo leerde ik Ahmad kennen. Twee jaar later keerde ik terug met mijn mama.” De vonk sloeg over tussen Els en Ahmad en hij verhuisde van het vluchtelingenkamp naar Brugge. “Zeven jaar geleden ben ik mijn thuisland Iran ontvlucht voor het strenge Islamitische regime. Door deel te nemen aan verschillende protesten, ben ik dikwijls in de gevangenis terechtgekomen. Ik ben een politieke vluchteling. Nu, zeven jaar later, loopt mijn asielprocedure nog steeds. Ik heb hier een tijd als schilder gewerkt, maar nu heb ik niets. Geen inkomen of leefloon”, begint Ahmad. In hun thuis staan tientallen fantastische creaties uit hout, allemaal handgemaakt door Ahmad. “Dat is inderdaad een hobby van mij. Ik kan er uren mee bezig zijn. Ik gebruik die creatieve vaardigheid momenteel voor een inzamelactie die ik ben opgestart met de Protestantse Kerk uit Brugge. Ik maak houten boekensteuntjes met het logo van onze kerk ten voordele van de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Iedereen kan de kunstwerkjes kopen en de volledige opbrengst gaat naar organisaties die mensen helpen zonder onderdak, voeding of andere toegang tot basisbehoeften. Het geschatte bedrag dat ingezameld zou kunnen worden, ligt op 2.000 euro, maar het kan zeker meer worden, aangezien er veel interesse is.”

Elke bijdrage telt

Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat is Ahmad bezig met boekensteuntjes te maken. “Want de slachtoffers van de aardbeving kunnen élke euro gebruiken. Hoe groot of klein, iedere actie en bijdrage kan helpen en een verschil maken voor deze mensen die niets meer hebben”, besluit Ahmad. (Bieke Cobbaert)