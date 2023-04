Zeldzame zilveren Romeinse munt krijg vaste plaats in de bibliotheek: “Een van de oudste munten uit onze streek”

In De Mouterij in Kortemark kan je vanaf nu aardewerk en een zeldzame, zilveren Romeinse munt van zo’n 43 jaar voor Christus bekijken. De voorwerpen werden in 2021 tijdens verkavelingswerken opgegraven in de Sacramentstraat in Handzame en worden nu door verkavelaar Hectaar geschonken aan de gemeente.

Tijdens verkavelingswerken in 2021 in de Sacramentstraat in Handzame voerde A&B Archeologie in opdracht van verkavelaar Hectaar enkele opgravingen uit. Daarbij werden sporen van een Romeinse site aangetroffen.

“De opgraving is een eerste indicatie van Romeinse bewoning in de huidige dorpskern van Handzame”, legt archeoloog Maarten Bracke van A&B Archeologie uit. “Dat er zo’n 2000 jaar geleden hier al mensen woonden hoeft niet zo te verwonderen gezien de gunstige ligging in een hogere, droge zone, net buiten de lagergelegen Handzamevaart. De huidige Steenstraat, ten westen van de opgravingen, gaat bovendien terug op een Romeinse weg tussen Cassel en Aardenburg, een belangrijke verbindingsader.”

Lokale boeren

Wellicht werd de site bewoond door lokale boeren. “Maar enkele aardewerkvondsten geven aan dat ze toch een zekere welvaart kenden”, gaat Maarten Bracke verder. “De site bestaat uit enkele (hoofd)gebouwen, een waterput, en opmerkelijk ook een Romeins brandrestengraf met een vermoedelijk dodenhuisje.”

In de bovenste opvulling van de waterput werd naast heel veel aardewerk nog een zeldzame en speciale zilveren Romeinse munt teruggevonden. “Het gaat om denarius van P ACCOLEIVS LARISCOLVS, vermoedelijk geslagen in Rome rond circa 43 – 41 voor Christus en bij de oudste munten in onze contreien”, besluit archeoloog Maarten Bracke.

Permanente tentoonstelling

Volgens de archeoloog hebben de vondsten voornamelijk een archeologische waarde, en ook de echte financiële waarde is beperkt, maar desondanks is de gemeente opgetogen met de schenking door Hectaar.

“Het gebeurt niet zo vaak dat er opgravingen gebeuren naar aanleiding van een bouwproject in onze gemeente”, weet schepen van erfgoed Rik Waeyaert. “Recent hadden we in onze bibliotheek nog de reizende tentoonstelling ‘Gif mo Goaze’ die een overzicht gaf van archeologische opgravingen die gedaan werden naar aanleiding van de aanleg van een nieuwe Fluxys-aardgasleiding tussen Pitgam en Maldegem. Nu krijgen we de kans om restanten van een Romeinse site op ons eigen grondgebied aan het brede publiek te tonen.”

“De vondsten worden permanent tentoongesteld bij de afdeling ‘Geschiedenis’ in de plaatselijke bibliotheek, voorzien van de nodige informatie. We kozen voor de bibliotheek omdat deze dagelijks geopend is en er op die manier meer geïnteresseerden ze kunnen bezichtigen”, besluit een opgetogen schepen.