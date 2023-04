Zekerheid rond naam op opgegraven grafsteen Sint-Maartensplein

De grafsteen die tijdens archeologisch onderzoek op het Sint-Maartensplein werd aangetroffen, behoort toe aan Jan De of Du Bruel. Dat werd duidelijk na onderzoek door professor Paul Trio. “We hebben zekerheid rond de naam, maar zullen wellicht nooit weten wie de persoon in werkelijkheid was.”

Tijdens de archeologische werken in het kader van de grote rioleringswerken op het plein, vonden archeologen naast tientallen skeletten een grote grafsteen in blauwe hardsteen. Een graf afdekken deed de steen niet, maar er werd wel een deel van een naam op aangetroffen. De steen werd gelicht en onderzocht. “Wij hebben dankzij professor Paul Trio van de KU Leuven bijna zekerheid dat het gaat om iemand die Jan De of Du Bruel heet”, zegt schepen Philip Bolle (Vooruit). “Dat moet een poorter van de stad zijn geweest die in de periode van 1310-1320 in Ieper verbleef.” Een poorter is een burger die binnen de poorten van een stad mocht wonen en daarvan ook de rechten genoot.

Schepen of priester

“Omdat uit de opzoeking van de professor blijkt dat het om ‘Sire’ Jan De/Du Bruel gaat, was het wellicht een schepen of priester. Die titel sloeg in die tijd op mannen van aanzien. We hebben gezocht, maar er was geen schepen bekend met die naam. Er was wel een priester in het Bellegodshuis gekend, maar het zou vreemd zijn dat de priester daar niet begraven ligt, maar wel naast de kathedraal.”

Heilige Geestkapel

Ondertussen zijn de opgravingen nog bezig. “We weten van het bestaan van de Heilige Geestkapel en weten ook waar die zich bevond”, aldus de schepen. “Het zal echter afhangen van hoe diep de restanten zich bevinden of er zal worden opgegraven of niet. Enkel de bovenlaag moet worden onderzocht. Als de fundamenten echter dieper liggen, dan riskeren we opnieuw skeletten te vinden, wat meteen opnieuw een meerkost zal zijn. We deden nu de moeite om een ondergrondse riolering te persen, om kosten te sparen. Het zou zonde zijn die dan teniet te doen omwille van extra opgravingen.”

Wie meer wil weten wat er zich allemaal in de ondergrond bevindt, kan deelnemen aan de rondleidingen die binnenkort onder de noemer Open Hart van start gaan. Tijdens de rondleiding zijn de archeologen aan het werk. Ook de meest recente vondsten worden getoond. Achteraf is er een kort bezoek aan de archeologische schatkamer van het Yper Museum.