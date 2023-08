Zeil of vaar een dagje mee voor het goede doel

Altijd al de betoverende roep van de zee willen beantwoorden? Of verlang je naar een rustige riviertocht langs de schilderachtige oevers van de IJzer? Op zondag 10 september krijg je de kans om in Nieuwpoort deel te nemen aan het evenement Varen voor het Goede Doel. Dit evenement belooft niet alleen een geweldige zeil- en vaarervaring, maar is ook een nobele daad voor het welzijn van anderen.

“Varen voor het Goede Doel is in de eerste plaats een familiaal evenement dat jong en oud vertrouwd wil maken met de geneugten van zeilen op zee. Maar het biedt ook ondernemers een unieke kans om hun bijzondere relaties en personeel te verwennen met een buitengewone dag vol avontuur”, duidt medeorganisator Michel Verriest.

De organisatoren hebben een programma samengesteld om aan ieders voorkeur te voldoen. Voor degenen die de kracht van de zee willen voelen, is er een programma op zee. En voor wie de kalmte van binnenwateren verkiest, is er een samenwerking met VVW Westhoek voor een riviertocht richting Diksmuide.

Dit evenement wordt georganiseerd door Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort (voorheen VVW), in samenwerking met de Fifty-One Club Westkust, en wordt mogelijk gemaakt door de schippers van Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort en VVW Westhoek.

En maak je geen zorgen over het weer, want bij ongunstige omstandigheden wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.

Receptie met uitzicht

Voor de tocht op de IJzer is de samenkomst op 10 september om 10 uur in VVW Westhoek IJzer 55, en voor de zeevaart om 11 uur in de Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort, Watersportlaan 11 in Nieuwpoort. De terugkomst is voorzien om 16 uur en nadien is er nog een receptie met uitzicht op de jachthaven.

Deelnemers betalen 30 euro. In ruil daarvoor krijgen ze een verkwikkende zeiltocht op zee of een serene riviertocht op de IJzer, een lunchpakket en een gezellige receptie na het varen. Kinderen vanaf 7 jaar zijn welkom, waarbij deelnemers van 7 tot 14 jaar 15 euro per persoon betalen.

Inschrijven is eenvoudig: ga naar www.51westkust.be en ontvang onmiddellijk een bevestigingsmail om je bijdrage te storten.

Varen voor een Goed Doel: Dit unieke evenement is de perfecte gelegenheid om met je hele familie, vriendengroep of collega’s een onvergetelijke dag te beleven. Bovendien gaat de volledige opbrengst naar twee organisaties die zich inzetten voor een betere en gezondere toekomst voor jongeren en kinderen: De Sleutel (www.desleutel.be) en Sail4Children (www.sail4children.be).

Meer informatie? Bezoek www.51westkust.be of bel 0476 75 17 20 voor meer details. (PG)