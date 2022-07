Zeezwemlessen om gevaren van de zee te leren kennen

Vanaf volgende maandag kan je in Bredene voor het eerst zeezwemlessen volgen. Redder en postoverste Noah Fredericq (22) kwam op het idee nadat er vorig jaar een 17-jarige jongen in Oostende verdronk. “Het is de bedoeling dat mensen al wat kunnen zwemmen. Tijdens de lessen leren ze specifiek over zwemmen in zee en de gevaren ervan.”

Noah Fredericq (22) is student en al vijf jaar redder op het strand van Oostende. “Vorige zomer is daar nog een 17-jarige jongen verdronken. Ik was die dag zelf niet van dienst en voelde me als redder heel machteloos en gefrustreerd. Je kijkt ongeveer 10 uur per dag naar mensen, die in zee zwemmen. Als zoiets gebeurt, bloedt jouw hart echt. Ik ben toen beginnen nadenken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de mensen de Noordzee echt leren kennen. Zo ben ik op het idee gekomen om via Swim-Safe lessen zwemmen in de Noordzee te organiseren. Ik wil meer kunnen doen dan alleen redder zijn op het strand.”

Van zwembad naar zee

Sinds september 2021 al geeft Noah wekelijks lessen “zelfredzaam zwemmen” in het zwembad. “Gewone zwemscholen focussen op het brevet halen en afstanden zwemmen. Maar wij kijken naar de veiligheid en zelfredzaam zijn in het water. We oefenen bijvoorbeeld wat kinderen moeten doen als ze met kledij in het water vallen. Maar we laten ze ook in het zwembad springen met een geblindeerde zwembril, zodat ze ervaren wat het is om gedesoriënteerd te zijn in het water. Op die manier boots je natuurlijke wateren na en leren kinderen zelfredzaam zijn in onverwachte situaties.”

De zwemlessen in zee in Bredene deze zomer zijn bedoeld als overgang van het zwembad naar veilig zwemmen in zee. “Mensen die zich inschrijven voor de lessen, moeten wel al hun brevet hebben van minstens 50 meter zwemmen”, vertelt Noah. “Het is niet de bedoeling dat we ze vanaf nul leren zwemmen in de zee. We willen ervoor zorgen dat mensen de zee leren kennen en hun plan kunnen trekken in het water. Zo moeten ze niet panikeren als ze in moeilijkheden komen.” Iedereen vanaf de leeftijd van vier jaar kan aan de lessen deelnemen.

Theorie & praktijk

De zeezwemlessen van Swim-Safe zullen enkele weken georganiseerd worden, verspreid over de zomervakantie. “We rekenen maximaal vier personen per begeleider en zullen hen telkens vijf dagen lang twee uur per dag les geven. Zo kunnen toeristen, die een week aan de kust zijn, er ook van profiteren. Voor we met de groepjes echt in zee gaan in de bewaakte zones, beginnen we met een kort stukje theorie. We leggen uit in welke zones je mag zwemmen, hoe de getijden en stroming in zee werken. Maar we staan ook even stil bij hoe je naar de redders moet communiceren als je in gevaar bent of hoe je een vriend in gevaar moet helpen zonder zelf risico te lopen.”

“Na de theorie gaan we onmiddellijk het water in en doen we allerlei oefeningen. De stroming in zee ervaar je pas echt door er in te zwemmen”, gaat Noah verder. “We doen dat zonder zwembandjes, want dat kan net een vals gevoel van veiligheid geven. Een van de oefeningen is om bijvoorbeeld van het ene surfbord met de stroom mee naar het andere surfbord te zwemmen. Dan moeten ze ook nog terug zwemmen en merken ze plots dat het in plaats van 1 minuutje veel langer duurt om tegen de stroom in terug te geraken.”

De lessen draaien vooral rond zelfredzaam zijn in zee. “Iedereen zou zichzelf moeten kunnen helpen in zee, voordat de redders moeten ingrijpen. Soms is het beter dat je in zee een stukje met de stroming mee zwemt om iets verder dan voorzien aan land te geraken. Dan kan je van daar wel dat extra stukje terug wandelen. Door tegen de stroom in terug te zwemmen naar het strand, raak je alleen maar uitgeput. Als het echt niet lukt om terug te zwemmen naar het strand, leren we mensen hoe ze rustig moeten blijven en hun energie kunnen sparen. Dan kunnen ze alarm slaan, terwijl ze blijven drijven in het diepe water.”

Proefproject Swim-Safe

Toen Noah het project afgelopen september voorstelde aan zijn collega-redders in Bredene en Oostende, reageerden zij heel enthousiast. “Verschillende van mijn mederedders lieten onmiddellijk weten dat ze willen meehelpen. Ook organisaties als de Intercommunale Kustreddingdienst West-Vlaanderen (IKWV) en het West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten (WOBRA) waren heel blij met het idee. Zij hebben mij samen met het gemeentebestuur van Bredene ondersteund om de cursus op poten te zetten.”

An Beun van IKWV kijkt uit naar Swim-Safe. “Als reddingsdienst zijn wij het er al lang over eens dat er iets extra moet gebeuren. Maar mensen leren zwemmen in zee valt buiten het takenpakket van redders. En we hebben ook al zoveel werk en handen te kort op het strand zelf. Wij als organisatie kunnen de redders niet vragen om nog eens extra tijd vrij te maken om zwemlessen te geven. Daarom ben ik blij dat Noah het initiatief neemt.”

De lessen “zelfredzaam zwemmen” in het zwembad zijn ondertussen al bekend in de buurt. Maar het idee voor de zeezwemlessen werd nog maar een goeie maand terug gelanceerd. “Daardoor zijn er nog heel wat plaatsen in de cursus vrij. Mensen kunnen zich dus nog volop inschrijven voor de zwemlessen in de Noordzee. Na enkele cursussen zullen we evalueren hoe het geweest is. Als het concept Swim-Safe aanslaat, willen we het volgend jaar verder uitbreiden langs de kustlijn. Misschien kunnen we er dan nog andere dingen bijnemen, zoals een korte EHBO-cursus. Hopelijk wordt het een succes”, besluit Noah.

Meer informatie over de zeezwemcursussen vind je op www.swim-safe.be.