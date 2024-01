Zeestern Immaculata kaapt drie medailles weg op internationale wedstrijd: “Bijzonder trots op de allerjongsten”

Voor de 18de editie van de internationale acrogymwedstrijd Zeestern Trials in de sporthal van De Panne schreven zich zo’n 660 deelnemers in. Ook de teams van Zeestern Immaculata De Panne hebben bijzonder goede prestaties neergezet. De lenige dames uit De Panne sleepten zelfs twee zilveren en een bronzen medaille in de wacht.

Al sinds de eerste editie in 2005 zijn de Zeestern Trials een enorm succes. Het is de eerste competitie bij de start van het nieuwe jaar als voorbereiding op de echte competitiewedstrijden. Het was ook de bedoeling om tijdens deze wedstrijd de gymnasten voor het wereldkampioenschap in Israël te selecteren, maar door de oorlogssituatie in het Midden-Oosten werd de selectie geannuleerd.

positieve ervaring

Op de eerste wedstrijddag mochten eerst de kandidaten van de categorie I-niveau (9-14 jaar) hun beste beentje voorzetten op de mat. Het werd een vrolijke, luchtige, speelse combinatie-oefening. “De jury let niet alleen op het technische aspect bij de uitvoering van de choreografie, maar ook op het tempo, de balans, de artisticiteit en de uitstraling”, zegt trainster Laure Maes. Hoofdtrainster Eva Ver Elst was bijzonder trots op de prestatie van de allerjongste gymnasten. “Het is ook belangrijk dat ze deze wedstrijd als een positieve ervaring beleven en zich gemotiveerd voelen om verder te doen. Als ze overstappen naar de A- en de B-categorie wordt alles immers nog moeilijker, vraagt dit nog meer voorbereiding en wordt het nog spannender, natuurlijk.”

De categorie I-niveau mocht de spits afbijten. In hun mooie glitterpakjes overtuigden Helena Van Den Bossche (8), Alexia Rohart (11) en Ines Bossant (12) het publiek en de jury met hun wedstrijdoefening, die hen de zevende plaats opleverden. Dat deden ook het trio Josephine Masschelein (13), Anne-Liz Vanmeenen (8) en Elise Lagatie (13), waarmee ze op de vierde plaats belandden. Farah Coutteau, Maren Casselman en Mirthe Sesier van de A10-16-groep eindigden op de zeventiende plaats, Nel Mestach en Ella Ryckeboer van de categorie A11-18 op de zesde plaats. In de categorie A10-16 meisjes/paar mochten Paulette Masscheleyn en Marit Desaever de bronzen medaille in ontvangst nemen. Twee zilveren medailles gingen respectievelijk naar het trio Flo De Bevere, Marcella Vandenbroeck en Nina Six in de categorie B11-17 en naar Lara Madureira, Laurence Callens en Lieselotte Verkest in de categorie B11-18.