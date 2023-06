Zeepreventorium over hoge obesitascijfers bij jongeren: “Nood aan ambulante revalidatie in hele land”

Ruim een vijfde van alle Vlaamse jongeren – liefst 57 procent meer dan in 2018 – kampte vorig jaar met overgewicht. Het Zeepreventorium in De Haan heeft al ruim 25 jaar een residentiële revalidatie aan, maar wil nu ook een ambulante therapie op gang brengen, zowel in de Koninklijke Villa in Oostende als in de rest van het land. “Met een ambulante therapie kunnen we mogelijk een residentiële behandeling vermijden”, aldus algemeen directeur Nick Marlein.

De cijfers komen uit de internationale HBSC-studie, die om de vier jaar wordt gehouden. “Doorheen de jaren zagen we de problematiek complexer worden”, aldus Nick Marlein, algemeen directeur van zowel het Zeepreventorium in De Haan als van het BZIO in Oostende, waar het revalidatieziekenhuis IMBO op de Zeedijk toe behoort. “Enerzijds gaat obesitas bij kinderen en jongeren meer en meer gepaard met andere aandoeningen, anderzijds is het ook motivationeel moeilijker geworden. Na de covid-periode is het voor velen nog moeilijker geworden om de stap te zetten naar onze revalidatie of om vol te houden. De drempel wordt hoger, omdat bij veel kinderen en jongeren ook schoolmoeheid of depressieklachten meespelen. Ook de ouders moeten overtuigd worden, zodat hun kind de nodige ondersteuning krijgt om vol te houden.”

In 2022 volgden 167 kinderen en jongeren met obesitas de residentiële revalidatie in het Zeepreventorium. “De wachtlijsten zijn altijd heel groot geweest. Ze lopen op van negen maanden tot een jaar. De patiëntjes worden ook altijd maar jonger. We proberen sneller te schakelen, maar onze capaciteit blijft beperkt. Daarom werken we aan een ambulant netwerk voor het hele land, waar kinderen en jongeren kunnen geholpen worden zonder er te moeten verblijven. Maar dat is nog niet opgestart. Er moet met heel veel partijen worden overlegd en dat heeft zijn tijd nodig.”

In Koninklijke Villa

“In Oostende wachten we niet op de overheid en gaan we na de zomer al van start met dat ambulant programma in de Koninklijke Villa. Opvallend was dat op dat ambulant aanbod niemand reageerde uit de regio Oostende-Brugge. De kandidaten komen van veel verder, maar er is dus wel serieus vraag naar”, aldus Nick Marlein. “De ambitie is er om ook met een netwerk van ambulante revalidatie over het hele land van start te gaan, maar het vergt tijd om iedereen op één lijn te krijgen. Bedoeling is hiervoor 20 tot 25 referentiecentra op te richten in het hele land.”

Het Zeepreventorium heeft al ruim een kwarteeuw ervaring in de revalidatie van kinderen en jongeren met obesitas. © Zeepreventorium De Haan

“Daar is echt nood aan, want zo kunnen we de nood aan residentiële opvang voorkomen. Wij zijn met het Zeepreventorium ook een van de weinigen in het land die zo’n residentiële revalidatie aanbieden. Ik zie het anders wel wat zwart in. Obesitas bij jongeren is een levensstijlproblematiek: we leven in een welzijnsmaatschappij, met een goed uitgebouwde sociale zekerheid, maar die grote welvaart maakt het niet meer evident dat kinderen voldoende bewegen.”