Zeepkistenrace Den Bunker zet dit jaar sterk in op inclusie

Hoewel vzw Den Bunker nog volop bezig is met de voorbereidingen van de tweede editie van de Zeepkistenrace, organiseerde de vereniging wel al een persmoment om bijzonder nieuws te melden. Dankzij een samenwerking met de lokale zorginstellingen zetten initiatiefnemer Stefaan Deroo en de andere organisatoren dit jaar sterk in op inclusie.

De vraag van woon- en dagondersteuning Ter Muiden om ook aan de Zeepkistenrace mee te mogen doen met een aantal volwassenen met een verstandelijke beperking, bracht de bal bij vzw Den Bunker aan het rollen. “In mijn familie werken heel wat mensen in de gezondheidssector en met name bij instellingen die zorgen voor mensen met een fysieke of mentale beperking. Het kan niet de bedoeling zijn dat zij opgesloten zitten, ook zij moeten naar buiten kunnen komen. Vandaar kregen we het idee om ook hen bij onze organisatie te betrekken. Bovendien trekken we het breder open naar alle grote zorginstellingen in Beernem. Ook ‘t Veldzicht, De Klaver van Covias en misschien Sint-Amandus en De Bevertjes doen mee”, vertelt Stefaan Deroo.

Gocart

In ruil voor hun deelname krijgen de zorginstellingen een gocart van de vereniging. “Die mogen ze naar hartenlust versieren en omvormen tot een echte gocart Bovendien betrekken we hen nauw bij het event. Het is niet de bedoeling dat we een aparte wedstrijd voor hen opzetten, neen. Inclusie wil zeggen dat je hen opneemt in de grote massa en dat is exact wat we gaan doen. Ze waren alvast heel blij met ons idee”, gaat de organisator voort.

Op zaterdag 26 augustus worden de weides rond Oedelem Berg opnieuw omgebouwd tot een heus festivalterrein voor de Zeepkistenrace. Die werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd en werd een groot succes. “Vorig jaar was het een beetje een overrompeling. We verwachtten 500 mensen, het werden er uiteindelijk meer dan 2.000. Daar zullen we dit jaar goed op voorbereid zijn”, besluit Stefaan Deroo. (AVH)