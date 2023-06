Zeedijk De Haan krijgt nieuwe duurzame verlichting

Op de zeedijk van De Haan werd nieuwe ledverlichting geplaatst. De vernieuwing kadert in het duurzaam beleid van de gemeente.

In de loop van deze beleidsperiode neemt het gemeentebestuur van De Haan heel wat duurzame initiatieven, denk maar aan ontharding van de bodem, het aanplanten van nieuwe bomen en hagen, maar ook het vergroenen van het gemeentelijk wagenpark en het voorzien van extra laadpunten voor elektrische voertuigen.

Minder verbruik

Burgemeester Wilfried Vandaele: “Ook de omschakeling naar led bij openbare verlichting is een belangrijke stap. Ledlampen verbruiken immers veel minder, gaan veel langer mee en dimmen automatisch tot 50% na 24 uur. Nu al is bijna de helft van de openbare verlichting in onze gemeente omgezet naar led, tegen 2028 moet dat 100% worden.”

Op de zeedijk in De Haan werden de oude verlichtingspalen nu vervangen door 40 nieuwe palen, met daarop in het totaal 75 armaturen. Deze nieuwe ledlampen verbruiken veel minder en zijn daarnaast ook dimbaar, wat zorgt voor nog meer energiebesparing.

Retro

In samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed werd voor een ‘retro’ verlichtingspaal gekozen, die mooi past bij de stijl van de Concessie. De armaturen en palen kregen een dubbele coating (deklaag), zodat ze extra beschermd zijn tegen de zilte omgeving van de zee.

Het gaat om een totale investering van 202.802,83 euro. “Naast de openbare verlichting wordt trouwens ook de verlichting in de gemeentelijke gebouwen en in de gemeentelijke sportinfrastructuur versneld vervangen door led”, aldus nog de burgemeester.