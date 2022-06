Zeebruggenaars en Zwankendammenaars eisen duidelijkheid over nieuwe zeesluis

“We rekenen op meer duidelijkheid op de infomarkt volgende week, want we zitten nog met teveel vraagtekens”, zegt buurtbewoner Ronnie Pollet. De aangepaste plannen voor de bouw van een nieuwe zeesluis zorgen voor gemengde reacties bij de bewoners van Zeebrugge en Zwankendamme. Het populaire restaurant ’t Werftje in Zeebrugge weet nog altijd niet of het zal onteigend worden.

De nieuwe zeesluis vormde woensdag hét gespreksonderwerp in het volkscafé De Kavijaks in de Lisseweegse Steenweg in Zwankendamme. Waard Sébastien Meunier hoopt dat de realisatie van de NX en de beloofde ‘knip’ de dorpskern van dit polderdorp eindelijk zal verlossen van zwaar verkeer: “Er geldt nochtans een tonnagebeperking, maar vele buitenlandse chauffeurs met zware vrachtagens van meer dan 5 ton lappen dit verbod aan hun laars.”

Buurtbewoner Ronnie Pollet beaamt: “Vooral ’s morgens passeren veel camions voor mijn deur, de politie treedt niet op tegen de inbreuken op e tonnagebeperking.”

Parking?

Paul Gheyle uit Lissewege raagt zich af of de toekomstige knip in de Lisseweegse Steenweg te rijmen valt met de geplande vrachtwagenparking in de Lisseweegse Steenweg. En zal de brug ter hoogte van de glasfabriek blijven bestaan, als de NX klaar is? Zwankendamme moet bereikbaar blijven voor het lokaal verkeer. Het Brugs stadsbestuur spreekt ook over eenrichtingsverkeer naar Ter Doest in Lissewege.”

De Stationswijk in Zeebrugge oogt desolaat. In de kapitein Fryattstraat zijn de ramen van vele verwaarloosde huizen dichtgetimmerd. Gaat het om panden die al onteigend zijn? In de aanpalende Rouaanstraat hebben twee optimistische eigenaars de bordjes ‘te huur’ en ‘te koop’ op hun gevel geplaatst. In de Genuastraat prijkt zelfs een bordje ‘verkocht’. Een cynische boodschap of een verlossend bericht van een dolgelukkige huiseigenaar?

Respijt

In broodjeszaak De Korenbloem in de Azorenstraat verwoordt verkoopster Bianca Brandt haar gemengde gevoelens over de nieuwe zeesluis: “Vele huizen in de buurt zijn twee jaar geleden al onteigend. We hopen dat onze broodjeszaak tijdens de tien jaar durende werken toegankelijk blijft. We hebben heel wat dokwerkers en personeel van nabijgelegen bedrijven als klanten. Nou ja, de werken zouden pas in 2027 starten, vijf jaar later aan aanvankelijk gepland. Dat geeft ons nog wat respijt.”

De horeca uit de Werfstraat in Zeebrugge moet plaats ruimen voor de nieuwe zeesluis. De eigenaars van het populaire restaurant ’t Werftje zijn met de bevoegde diensten nog aan het beraadslagen over een mogelijke onteigening. “De puzzelstukken zijn nog altijd niet gelegd, we weten niet of ‘t Werftje weg moet voor de zeesluis. Veel hangt af van het concept van de sluisdeuren. Enkele bedrijven rondom ons worden wel gerelocaliseerd”, zegt zaakvoerder Mike Vandersnickt.

Rita Truyens, die al meer dan veertig jaar in dezelfde straat het visserscafé De Kuisbank runt, heeft haar besluit al genomen.

Veertig jaar lang baatte Rita Truyens café De Kuisbank in de Werfstraat in Zeebrugge uit: ze vertrekt nu vrijwillig wegens de bouw van de nieuwe zeesluis. © SVK

“Ik vertrek vrijwillig, ook al maakt de vergoeding die de Vlaamse overheid mij zal uitbaten mij zeker geen miljonair. Sommige klanten denken ten onrechte dat ik de Lotto gewonnen heb. Met het geld en mijn spaarcentjes kan ik wel een appartement kopen aan de Scheepsdalelaan in Zeebrugge. De plannen voor de zeesluis komen voor mij zeven jaar te vroeg. Anders kon ik op pensioen gaan, nu zal ik nog wat moeten werken.”

Vier decennia

“Met mijn beslissing valt het doek over een horecazaak die al sinds 1945 bestond. Ik verlaat het pand met een dubbel gevoel, want ik woon boven mijn zaak. Vier decennia café uitbaten moeten afsluiten valt mij zwaar. Maar mijn advocaat vindt het de juiste beslissing.”

“Het heeft geen zin om die overheidsbeslissing voor de rechtbank aan te vechten. Dat jaagt mij op kosten en misschien krijg ik bij een verplichte onteigening minder schadevergoeding. Ik zal mijn klanten missen! Voor een aantal Zeebrugse bedrijven is de verplichte verhuis en goede zaak: zo zijn ze eindelijk van hun oude barakken af!”