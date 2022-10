Zeebrugge zorgt misschien voor goedkoper gas

Zorgt de Port of Antwerp Bruges voor dé oplossing voor de hoge gasprijzen? Het vloeibaar aardgas dat via de LNG terminal Zeebrugge verhandeld wordt is veel minder duur.

Onze Belgische gascontracten zijn gelinkt aan de zogenaamde TTF-index. Dit Nederlands handelsplatform is het meest gebruikt in Europa. Maar de dagprijs van het vloeibaar aardgas dat per schip in Zeebrugge arriveert en via de LNG terminal in Zeebrugge verhandeld wordt bedraagt een derde van de prijs. Die kost 23,7 euro per megawattuur, terwijl eenzelfde hoeveelheid gas voor 68,5 euro wordt verkocht op TTF. Dat blijkt uit een artikel in De Tijd.

Schrijnend

Het schrijnende is dat vele Belgische leveranciers dat goedkope aardgas in Zeebrugge aankopen, maar in hun verkoopprijzen de TTF-index gebruiken en dus zeer veel winst maken op de kap van de gezinnen en de bedrijven. Er is hoop: op de Europese top in Brussel wordt ook gelonkt naar het goedkopere Zeebrugse aardgas om deze winter prijzen te drukken.