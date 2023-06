Zeebrugge plukt nieuwe hoofdredder weg bij Marc Coucke in Durbuy

Op zaterdag 24 juni start het strandseizoen in Zeebrugge. Het sportstrand opent zijn deuren en de zeebadendienst pakt uit met een nieuwe hoofdredder. Stad Brugge plukte Bart Dezeure weg bij Marc Coucke in Durbuy.

Het badseizoen in Zeebrugge opent, met de huidige warme temperaturen, geen dag te vroeg. Vorig weekend nog was baden verboden, ondanks de hitte en de vele strandgangers, omdat Bruges Plage slechts over één beroepsredder beschikt.

“We volgen de richtlijnen van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV), die vroeg om dit jaar het badseizoen te beginnen op 24 juni en te laten eindigen op17 september”, stelt sportschepen Franky Demon.

Eén voltijdse redder

“Blankenberge en Knokke-Heist starten vroeger omdat hun beroepsteam van redders uitgebreider is. Om budgettaire redenen doen wij dit in Zeebrugge niet. Wij hebben slechts één redder voltijds in dienst, hij wordt drie maanden lang bijgestaan door 43 jobstudenten. Onze nieuwe hoofdredder wordt buiten de zomermaanden ingezet bij de stedelijke sportdienst.”

“Tijdens corona hebben wij eventjes geëxperimenteerd met een uitgebreider badseizoen. Maar er daagden weinig mensen buiten het zomerseizoen op ons familiestrand op. Het is moeilijk om in te spelen op plots goed weer en mensen op te trommelen, als je afhankelijk bent van jobstudenten.”

Lokroep

Brugge plukte zijn nieuwe hoofdredder Bart Dezeure (29), die Dirk Ramandt opvolgt, weg bij Marc Coucke. Want deze jonge Bruggeling werkte de voorbije zeven jaar als trainer in het Adventure Park in Durbuy, na zijn studies Sport & Bewegen aan Howest.

“De zee lokte mij terug naar de kust. Ik ben opgegroeid in De Panne, waar ik zes jaar als jobstudent redder was op het strand. Ik keer dus terug naar mijn eerste liefde, de zee. Vanaf dit weekend zullen we met een beperkte, maar ervaren ploeg waken over de badgasten. In de zomervakantie worden de badzone en onze equipe gevoelig uitgebreid.”

Versterking voor de wc-meneer

Ook de toiletdienst in het badengebouw is versterkt. WC-meneer Jacques krijgt dit seizoen hulp van twee collega’s uit Wingene. De Zeebrugse strandpolitie pronkt met een nieuwe 4×4 auto: het stadsbestuur gaf centen voor de aankoop van een terreinwagen.

De eigenaars van strandcabines hebben in tegenstelling tot vorige jaren geen reden tot mopperen: de voorbije week was de dienst Openbaar Domein met een kraan bezig om het zand tussen de rijen cabines te effenen. Ook de hondenliefhebbers juichen: hun viervoeters mogen voortaan ook in de zomer loslopen op het stuk strand ten westen van de surfclub Icarus. In principe tot aan de grens met Blankenberge, want daar moeten ze aan de leiband…

Sportschepen Franky Demon gaat prat op het vernieuwde en rookvrije sportstrand ter hoogte van het Badengebouw: “We hebben 10.712 euro geïnvesteerd in een duurzame omheining met houten paaltjes en touwen. Dagelijks van 10.30 tot 17.30 uur kun je er voetballen op en grot terrein of in de panna-kooi. Maar je kunt er ook baseball, kubb, petanque, beachtennis spelen. Er staan tevens fitnesstoestellen. Onze strandmonitoren organiseren geregeld recreatieve tornooitjes voor kleine groepen, telkens om 13.30 uur.”

Strandloop

In samenwerking met het Zeebrugse feestcomité worden er fortenbouwwedstrijden, een schattenjacht en strandbloemenwedstrijden georganiseerd. In juli en augustus staan er krachtbaltornooien gepland. Op 7 juli is er een strandloop en op 8 juli de Sportzot North Sea Swim Challenge. De bib heeft opnieuw een strandfiliaal en in de cabine van Natuureducatie is er een tentoonstelling over het zeeleven.

Enig minpunt: geen Life is Life festival om de zomer te openen op het strand. De organisatoren verkasten naar Antwerpen. “Ze hadden vorig jaar gerekend op meer toeschouwers. Maar we zijn vragende partij voor hun terugkeer naar Zeebrugge”, aldus Franky Demon.