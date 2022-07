Zeebrugge opent Loopcriterium van de Kust

In een organisatie van Olympic Brugge, AC Sodibrug en de Sportdienst en Sportraad Brugge had vrijdagavond de Strandloop Zeebrugge plaats. Meteen de openingswedstrijd van het Loopcriterium van de Kust.

De Strandloop Zeebrugge was een loopwedstrijd waar iedereen aan kon deelnemen. Het gevarieerde parcours liet de deelnemers langs de zeedijk in Zeebrugge lopen, het brede strand en over de Saint Georges’ Day-wandeling, een promenade die tot in zee uitstrekt.

Het criterium werd vorig jaar gewonnen door Tamara Vereecke uit Jabbeke en Jasper Vitse uit Bredene. Beiden willen duidelijk hun titel verdedigen en stonden aan de start van de 10 kilometer. De allerkleinsten begonnen in Zeebrugge tijdens al bij al een mooie zomeravond aan hun strandloop, gevolgd door de jongeren voor hun afstand van 800 meter. Daarna was er de start van de strandloop van 5 of 10 km. Samen goed voor circa 250 deelnemers. Bruggeling Alexander Diaz Rodriguez won net als vorig jaar de langste afstand. Al had hij daar een kleine vijf minuten meer voor nodig. Hij finishte in 38’12” voor de Fransman Koket Barnabé (38’16”), Jasper Vitse (38’34”) en Bruggeling Tim Calliauw (38’45”).

Bij de dames kwam de jonge Yuna Willemsen als eerste over de meet, voor Beryl Otieno en Sequaia Vanfrachem. © Ludo Van de Sande

Bij de dames kwam de jonge Yuna Willemsen, aangesloten bij een sportclub uit Bornem, als eerste over de meet in 47’03”. Beryl Otieno van Olympic Brugge volgde op bijna drie kwart van een minuut. De Antwerpse Sequaia Vanfrachem werd derde.

Op de 5 km liep Ruben Dhondt het snelst voor Bert Wouters en Kylian Wyns. Noor Segers won bij de dames. Stefanie Monteyne werd tweede, Mila Van Moerkerke derde.

Het Loopcriterium van de Kust, ten voordele van de Stichting MUG-Heli, telt deze zomer opnieuw tien wedstrijden aan de Belgische kust. Knokke-Heist en Wenduine vielen vorig jaar weg, maar zijn er nu opnieuw bij. Na Zeebrugge komt Blankenberge (9 juli) aan de beurt, gevolgd door Nieuwpoort (11 juli), Koksijde (13 juli), Knokke-Heist (15 juli), Oostende (24 juli), Wenduine (29 juli), De Panne (10 augustus), Bredene (12 augustus) en Middelkerke (23 augustus). (ACR)