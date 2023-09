Zee-Honden-Wandeling is toe aan jubileumeditie: “Belooft weer een topper te worden”

Hondenschool K.V. De Haan organiseert op zondag 24 september de 30ste editie van de Nationale Zee-Honden-Wandeling. “Dankzij meer dan tachtig gemotiveerde vrijwilligers belooft ook deze jubileumeditie weer een topper te worden”, zegt ondervoorzitter Steve Vandaele.

De Nationale Zee-Honden-Wandeling van K.V. De Haan groeide in dertig jaar tijd uit tot een vaste waarde op de wandelkalender. “In 1992 werd de wandeling voor de allereerste keer georganiseerd”, blikt Steve Vandaele terug.

“Van bij de start ging er veel aandacht naar netheid en probeerden we een positief beeld van viervoeters en baasjes uit te dragen. Al bij die eerste editie kregen de deelnemers – meteen meer dan vijfhonderd – gratis poepzakjes mee voor de wandeling en werd er nauwlettend toegezien op het voorkomen van zwerfvuil. Ondertussen komen jaarlijks gemiddeld meer dan 2.500 wandelaars uit het hele land met of zonder hun viervoeters genieten van de prachtige wandeling die we elk jaar voor hen uitstippelen. Dankzij onze meer dan tachtig gemotiveerde vrijwilligers die instaan voor een vlekkeloze organisatie, belooft ook deze jubileumeditie weer een topper te worden”, aldus ondervoorzitter Steve Vandaele.

Praktisch

Er wordt randanimatie voorzien en de organisatie heeft voor zowel hondjes als voor baasjes enkele leuke verrassingen in petto. Langs het parcours van 7, 11 of 15 kilometer zullen milieuvriendelijke drank- en eetstandjes opgesteld staan. Inschrijven kost 5 euro per persoon, vooraf inschrijven is mogelijk voor groepen vanaf tien personen. De start- en aankomstplaats bevinden zich als vanouds in het sport- en recreatiecentrum Haneveld, waar omstreeks 18 uur de wandeling wordt afgesloten. Vertrekken kan tussen 9 en 15 uur.