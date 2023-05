Zedelgem geeft negatief advies voor Ventilus-traject

De West-Vlaamse gemeente Zedelgem geeft een negatief advies voor het geplande traject van de Ventilus-hoogspanning. Dat meldt de gemeente dinsdag. Het geplande traject zou in die gemeente ondergronds komen.

De gemeente geeft in de eerste plaats aan dat het onmogelijk is om een grondig en gemotiveerd advies te geven. “Het dossier is zeer complex en de tijdspanne was bijzonder kort”, klinkt het.

Zedelgem hekelt verschillende punten in het Ventilus-dossier. Zo is het aspect van de gelijkstroomtechnologie volgens het bestuur niet voldoende onderzocht. “Gelijkstroom zou beter zijn voor de gezondheid, en de gezondheid van haar burgers is voor het gemeentebestuur de eerste prioriteit.”

Meten

Verder vindt de gemeente dat het dossier geen juridisch bindende bepalingen bevat die zekerheid kunnen bieden voor de burger. “We denken hierbij aan de exacte ligging van het tracé, het meten en het handhaven van de norm van 0,4 microtesla, de compensatieregeling, de verbodsbepalingen ter hoogte van het traject, de landschappelijke inkleding?”

“Als de lijn er toch komt, neemt de gemeente wel nota van de logische keuze voor een ondergronds traject op haar grondgebied die qua afstand voor haar een absoluut minimum is en stelt bijkomend de vraag naar verdere optimalisatie”, besluit de gemeente.