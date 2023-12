“Ze zette zich tot het einde in voor het goede doel”: loop- en fietstocht tijdens De Warmste Week is eerbetoon aan overleden ‘Veertje’

Zo’n 180 sportievelingen onder wie een pak brandweermannen lopen of fietsen zich zaterdag 23 december de ziel uit het lijf tijdens ‘Dwars door Zone 1’. Ze doen dat voor De Warmste Week, maar ook als eerbetoon aan Veronique Dendooven. ‘Veertje’ zette zich jarenlang zelf in voor De Warmste Week, maar stierf vorig jaar. “Veertje heeft iedereen mee op sleeptouw genomen. Ze verdient dit eerbetoon”, zegt haar vriend Paul.

Paul Ryckaert en Veronique Dendooven leerden elkaar twintig jaar geleden kennen op het werk, in de brandweerkazerne aan de Pathoekeweg in Brugge. “Zij werkte in de 101-centrale en moest mij dus uitsturen, als er ergens brand was”, glimlacht Paul.

Het klikte met Veronique, in en buiten de kazerne. Beiden hadden een echtscheiding achter de rug en ze werden een hecht koppel. “Zij had een zoon uit een vorige relatie, ik twee dochters. We hebben ze samen opgevoed”, vervolgt de brandweerman. Veertje werd de roepnaam van centralist Veronique. “Ze was een heel warme en gedreven vrouw, die alle noodoproepen erg professioneel afhandelde.”

Wijlen Veronique Dendooven alias Veertje. © gf

Wensfee

Toen twee collega’s in 2009 het idee lanceerden voor Fire For Life, een actie voor De Warmste Week, sprong Veronique mee op de kar. “De bedoeling was om textiel te verzamelen en te verkopen ten voordele van een goed doel. Veertje stelde voor om de cheque aan de Make-a-Wish Foundation te bezorgen.”

Veronique sorteerde zelf de tweedehandskledij die verkocht werd. “Ze vouwde alle textiel op en trok met haar valies door Vlaanderen naar alle brandweerposten. Enkele jaren geleden voerden we ook actie tegen chronische diarree, op onze mouwen stond we do give a shit. Welnu, Veertje sprak de mensen aan die het logo konden ontwerpen”, aldus nog Paul.

“Ze zette zich in als wensfee voor Make-a-Wish en vervulde onder meer de wens van een jongen in een rolstoel. Ze werd in 2014 voorzitter van de vzw Fire For Life en breidde dit initiatief, dat aanvankelijk enkel gedragen werd door de brandweerkazernes in de Brugse regio, uit tot heel Vlaanderen. Veronique heeft iedereen mee op sleeptouw genomen. Dat wij voor onze acties tot 52.000 euro konden inzamelen voor het goede doel, was Veertjes verdienste.”

Even kankervrij

Maar in de zomer van 2021 sloeg het noodlot toe: er werd een kwaadaardige tumor vastgesteld bij Veronique. “In coronatijd is de behandeling begonnen. Het kankergezwel werd operatief verwijderd. Veertje werd zelfs kankervrij verklaard. We hebben het dat nog gevierd. Maar begin 2022 is ze hervallen, vier maanden later was het afgelopen. Op 13 april 2022 is ze op 45-jarige leeftijd overleden.”

Dankzij Veertje zamelde de brandweer vele tienduizenden euro’s in voor het goede doel. © gf

De Bruggeling koestert de warme herinneringen aan ‘zijn’ Veertje, een vrouw met het hart op de juiste plaats. “Tot op het laatste heeft ze zich ingezet voor Make-a-Wish. En toen ze overleed, is vzw Fire for Life met haar activiteiten gestopt. Het verheugt mij dat onze Brugse brandweerpost het project Dwars door Zone 1 nu lanceerde. Mijn collega’s zagen het als een morele plicht om iets te doen voor het goede doel van De Warmste Week én een passend eerbetoon te brengen aan Veertje.”

“Mijn collega’s zullen mee vlammen voor het goede doel”, weet Paul. “Olivier Van Damme, Yves Vermeulen en Sebastiaan Muylaert, beroepsbrandweermannen bij post Brugge, verzamelden uit elke brandweerpost van Hulpverleningszone 1 enthousiastelingen om het gebeuren mee vorm te geven. Daarnaast stonden ze in voor het ontwerp en de verkoop van pulls, hoodies en T-shirts. Door een veer af te beelden op het textiel willen wij Veertje herdenken en bedanken voor haar jarenlange inzet. Ook tijdens het lopen zal Veronique er een beetje bij zijn. De kernlopers dragen langs het hele parcours een estafettestok mee met daaraan een veer. Ik zal de laatste kilometers tot aan ’t Zand meelopen”, aldus Paul.

120 kilometer

Zaterdag 23 december om 6.30 uur ‘s morgens starten de eerste lopers op ’t Zand in Brugge. De eerste stop is de brandweerkazerne in Oostkamp. Sommige lopers stoppen daar, anderen voegen zich bij de groep. Van daaruit trekt de loopkaravaan verder richting Ruddervoorde, Torhout, Gistel, Middelkerke, Oostende, De Haan, Blankenberge, Knokke-Heist, Brugge hoofdpost en Brugge voorpost. Om rond 19 uur te eindigen op ’t Zand.

De fietsers vertrekken tussen 8 en 10 uur in de brandweerkazerne voor Oostkamp. Zij kunnen een traject van 50 of 120 kilometer afleggen. In de namiddag zet de voorpost in Brugge zijn deuren open voor de deelnemers en ander brandweerpersoneel.

Daar kunnen zij bij een hapje en een drankje genieten van een aantal dj-sets en een optreden van de band Cosy Corner. Om 17.30 uur vertrekken ze daar voor de fakkeltocht van 5 kilometer richting ’t Zand. Als alles goed verloopt, komen de laatste lopers daar aan tussen 19 en 19.15 uur. Daar zal de cheque voor het goede doel overhandigd worden op het podium.