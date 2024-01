“Ze kon me net bijhouden”: verlamde Kris (49) terug van eerste skireis met dochter Myrthe

Kris Demeester (49) uit Veurne had het goed voor elkaar als zelfstandig tuinman, tot die kwalijke val van een ladder toen hij een boom aan het snoeien was. Het verdict was hard: verlamd tot onder zijn borst. “Mijn beperking heeft mijn leven een positieve wending gegeven”, zegt Kris vandaag. Hij is net terug van zijn eerste skireis zelfstandig met zijn zestienjarige dochter Myrthe.

Kris Demeester houdt van een actief leven en heeft ondernemingszin. Als zelfstandig tuinman had hij een volle agenda, tot die noodlottige 23ste januari in 2007. “Ik stond op een ladder om een boom te snoeien op de speelplaats van een schooltje in De Panne. Ik verloor mijn evenwicht en viel plat op mijn rug. Meteen voelde ik dat het niet goed was. Ruim twee weken lag ik in het AZ West in Veurne en vervolgens startte mijn revalidatie in het gezondheidscentrum BZIO in Oostende.”

Zitski

“‘Wat wil je nog doen?’ kreeg ik te horen van iemand van de medische staf. ‘Volgend jaar gaan skiën’, was mijn repliek. De fronsende wenkbrauwen als antwoord zeiden alles, maar ik volhardde en een jaar na mijn ongeluk stond ik op de skis dankzij de vzw Anvasport die gespecialiseerd is in skiën voor mensen met een beperking.”

“Ik focus me op wat wel nog kan en dat is bijzonder veel als je ervoor openstaat”

“Wonderwel was ik rap weg met mijn zitski. Dat is een zitje op één ski en sturen doe je met de sticks, net zoals skiën op latten. We gebruiken dezelfde piste en laveren dus tussen de anderen. Soms hoor je gezucht, maar er zijn ook mensen die ons toejuichen. Voor mij was het vooral proeven van vrijheid. Het gevoel om opnieuw wat actie te hebben in mijn zittend leven gaf me motivatie om door te bijten. Sindsdien ga ik jaarlijks op wintersport.”

In de natuur

Gemakkelijk is het voor Kris niet geweest, vooral het opdoeken van zijn tuinbedrijf viel hem zwaar. “Dat deed meer pijn dan mijn beperking”, geeft de Veurnaar toe. “Ik had die onderneming zelfstandig uit de grond gestampt, het was als mijn kindje. Uiteindelijk heb ik me erover gezet en mijn mindset veranderd, want leven in een rolstoel heeft niet alleen nadelen. Vroeger riep ik veel te snel ‘ik heb daarvoor geen tijd’. Dat is vandaag helemaal anders. Mijn dagen zijn te kort voor alles wat ik wil doen. Handbiken is nog zo’n uitlaatklep. Het helpt me om mijn gedachten te verzetten. Als ik maar buiten in de natuur kan zijn, net zoals vroeger als tuinman.”

Wat hem ook helpt, is de zorg voor zijn dochter Myrthe. “Haar begeleiden in het leven is mijn doel”, klinkt hij vertederend. “Het vakantiehuis voor acht personen dat ik run in Avekapelle, het dorp bij Veurne waar ik woon, is vernoemd naar haar en is aangepast aan personen in een rolstoel. Zelf reis ik ook ontzettend graag, dus ik weet hoe belangrijk een aangepast verblijf is. Mijn jaarlijkse skireis met Anvasport kreeg recent een twist, want voor de eerste keer ging ik zonder die vzw naar de bergen. Mijn dochter vergezelde me. Wat een schone tijd was dat. Zij skiede achter me, want als ik val, geraak ik niet zelfstandig recht. Het ging vooruit, hoor. (lacht) Ze kon me maar net bijhouden. Zulke momenten maken het voor mij de moeite waard om er elke dag voor te gaan. Velen staan er niet bij stil dat genieten op de eerste plaats moet staan. Dat is de voornaamste les die ik getrokken heb uit mijn beperking. Ik focus me op wat wel nog kan en dat is bijzonder veel als je ervoor openstaat.” (GUS)