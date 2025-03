Zdelgem heeft nu ook een dierenvoedselbank

De gemeente heeft nu ook een dierenvoedselbank. Dankzij de samenwerking met de vzw Beestjes in Nesten kan Zedelgem een keer per maand voedsel aanbieden voor kleine huisdieren. “Het is niet gratis, omdat we mensen erop attent willen maken dat een huisdier verzorgen ook geld kost.”

In gemeente Zedelgem is een dierenvoedselbank opgericht. De gemeente heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de vzw Beestjes in Nesten. De vzw is ook al actief in Brugge en Roeselare. Deze voedselbanken met dierenvoeding zijn er voor mensen die in armoede of in sociaal kwetsbare situaties leven en een huisdier hebben.

“Huisdieren zijn heel belangrijk in de maatschappij. Mensen die het financieel moeilijk hebben en eenzaam zijn, halen heel veel steun uit het contact met hun huisdier. We willen niet dat mensen gescheiden worden van hun huisdier, omdat ze het eten ervoor niet meer kunnen betalen. Via de dierenvoedselbank kunnen deze mensen nu in Zedelgem terecht voor dierenvoedsel aan een goedkoper tarief. Daarnaast integreren we de aanpak van de voeding voor zwerfkatten in onze gemeente ook in de samenwerking met vzw Beestjes in Nesten.”

Sociale Kruidenier

“We zullen ons op dat vlak efficiënter kunnen organiseren in samenwerking met de zwerfkatten-vrijwilligers”, legt burgemeester Annick Vermeulen uit. De dierenvoedselbank wordt toegevoegd aan de sociale dienstverlening binnen de organisatie van de Sociale Kruidenier in Zedelgem. Om daar te kunnen winkelen moet men beschikken over een zogenaamde winkelpas. Dat pasje wordt verleend door de sociale dienst van de gemeente na sociaal onderzoek. “Mensen komen naar onze Sociale Kruidenier om levensproducten en stellen ons de vraag of ze ook iets voor hun huisdier kunnen krijgen. Dankzij de samenwerking met de vzw Beestjes in Nesten kunnen we op dat vlak nu ook een doordachte oplossing bieden en één keer per maand voedsel aanbieden voor kleine huisdieren. Het is niet gratis, omdat we mensen er attent op willen maken dat een huisdier verzorgen ook geld kost. In onze Sociale Kruidenier werken maatschappelijk assistenten van de gemeente, hun rol gaat veel verder dan enkel producten verkopen. Zij ondersteunen en begeleiden de mensen in vele opzichten”, vult schepen van Sociale Zaken Ellen Goes aan.

Trimsalon

De samenwerking tussen Zedelgem en de vzw Beesten in Nesten voorziet, naast de voedselbank voor kleine huisdieren, ook in een aanbod sociaal trimsalon en een sociale dierenarts. Ook hier kunnen enkel mensen met huisdieren naartoe geleid worden vanuit de sociale dienst van de gemeente Zedelgem.

Info: www.zedelgem.be/sociale-kruidenier