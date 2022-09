ZazouGroup wil iets doen aan keuzestress bij ouders en bundelt alle kinderactiviteiten op online platform

De Oostendse start-up ZazouGroup lanceert een online platform vol activiteiten voor kinderen. Het doel daarbij is om ouders, die soms door de bomen het bos niet meer zien, een compleet overzicht te geven van het lokaal aanbod.

Het is een jaarlijkse traditie. Bij de start van het nieuwe schooljaar organiseren tal van organisaties, van sportclubs tot jeugdbewegingen, gratis proeflessen of startdagen. Heel aantrekkelijk, maar voor ouders is het niet altijd overzichtelijk wat er juist allemaal plaatsvindt.

Nathan Blondé, stichter van de ZazouGroup: “Uit eigen onderzoek stelden we vast dat kinderen maar al te vaak bij een hobby belanden die hun ouders deden, hun vriendjes doen of een hobby die net veel media-aandacht kreeg. Zo hadden we na de Olympische Spelen een ongeziene piek bij de turnclubs vanwege het Nina Derwael-effect. Deze drie redenen zijn niet gebaseerd op de intrinsieke kwaliteiten en belevingen van het kind zelf. Gevolg: heel wat kinderen stoppen vroegtijdig met het uitoefenen van hun hobby.”

Daarom ontwikkelde ZazouGroup een online platform dat ouders, ondanks het erg gevarieerd aanbod, toch een compleet overzicht geeft. Op die manier kunnen ze hun kinderen verschillende hobby’s eerst laten ontdekken en beleven alvorens voor een hobby te moeten kiezen.

Win-win

“Naast de ouders kunnen ook de clubs hier hun voordeel mee halen” zegt Nathan Blondé. “Tijdens ons pilootproject in Oostende stelden we vast dat clubs zich dankzij ons platform zichzelf in de kijker kunnen zetten en hiermee nieuwe leden kunnen werven. Daarbij zorgen we vaak ook voor een kwalitatievere instroom omdat kinderen en ouders via het platform bewust kiezen voor hun club. Een win-win situatie.”

Zowel ouders als organisaties kunnen zich gratis registeren op het platform. Na het registeren kunnen ze hun gezinsaccount aanmaken en zich gemakkelijk inschrijven voor tal van activiteiten in de buurt. Clubs kunnen zich registreren door een mailtje te sturen naar Zazou. Na een kwaliteitscontrole kunnen ze al hun activiteiten op het platform zetten.

ZazouGroup rolde haar platform succesvol uit tijdens het pilootproject in Oostende en omstreken. Het platform telt nu een 1.000-tal gezinnen en 40 organisaties. De start-up wil tegen eind 2022 activiteiten over heel Vlaanderen aanbieden.

Registreer je via app.zazou.be. Meer info via info@zazou.be, waar clubs zich ook kunnen registreren.