Zazou steunt Blauwe Kruis van de Kust met kinderboek

Op 17 mei brengt de Oostendse organisatie Zazou een allereerste kinderboek uit in samenwerking met illustrator Evelien Monti. Hiervoor loopt sinds 27 februari een voorverkoop, die eindigt op 23 maart. Een deel van de opbrengst gaat naar Het Blauwe Kruis van de Kust.

Een verstrooide koning, een zoektocht naar de perfecte troonopvolger en… een missie om dieren te helpen! Zazou en illustrator Evelien Monti uit Beernem lanceren het gloednieuwe kinderboek Koning Gouda zoekt een opvolger, een vrolijk en avontuurlijk verhaal voor jonge kinderen. Maar dit boek is meer dan alleen een spannend koninklijk avontuur, het draagt ook een warm hart toe aan dieren in nood.

In samenwerking met het Blauwe Kruis van de kust wordt een deel van de opbrengst van elk verkocht exemplaar geschonken aan deze dierenorganisatie. Zo wordt Koning Gouda niet alleen een wijze koning, maar ook een échte dierenvriend. “Er wordt in het boek dan ook een volledige pagina toegevoegd met leuke illustraties en sensibiliserende tekst” zegt Nathan Blondé, oprichter van Zazou. “Veel jonge gezinnen kopen nog iets te vaak ondoordacht een huisdier aan – en vaak via de verkeerde kanalen – en komen al snel tot de conclusie dat het diertje toch niet past in het gezin. Dat is zonde, en altijd te vermijden. Daarom hebben we ervoor gekozen om met een deel van de opbrengst het Blauw kruis te steunen”, vertelt Evelien Monti, de illustrator van het boek. “Ik heb jaren ook vrijwilligerswerk gedaan in het Blauw Kruis van Brugge, dus ik vond het meteen een goed idee om van Koning Gouda een echte dierenvriend te maken!” zegt Evelien. Het doel is om, met de voorverkoop en de verkoop, 1.500 euro aan het Blauw Kruis te kunnen schenken.

Koning Gouda

Koning Gouda is niet zomaar een koning. Hij is een warhoofdige, kaasliefhebbende vorst die een beetje bang is voor muizen en soms moeite heeft met belangrijke beslissingen. Maar wanneer hij realiseert dat hij ouder wordt, beseft hij dat het tijd is om op zoek te gaan naar een opvolger. Zijn zoektocht leidt tot een spannend en grappig avontuur waarin hij ontdekt wat een koning écht nodig heeft: moed, eerlijkheid en een groot hart. Maar het belangrijkste inzicht? Je staat er niet alleen voor.

De presale van Koning Gouda zoekt een opvolger loopt nog tot en met 23 maart. Sinds de start op 27 februari hebben al heel wat enthousiaste lezers het boek besteld. Dit is dé kans om een exemplaar met grote voordelen aan te kopen én tegelijkertijd het Blauwe Kruis te steunen.

Wil jij een leuk kinderboek in huis halen én dieren in nood helpen? Bestel nu jouw exemplaar van Koning Gouda zoekt een opvolger viawww.ulule.com/koninggouda.