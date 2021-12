Zaterdagmarkt wuift marktkramers met pensioen uit

Op zaterdag 18 december zette stad Ieper twee marktkramers in de bloemetjes die na jaren weer en wind trotseren op de Ieperse Zaterdagmarkt, nu met pensioen gaan.

De Zaterdagmarkt nam afscheid van marktkraamster en Ieperlinge Francine Lemaire die er na een 46-jarige carrière mee ophoudt. Francine startte met haar papa als marktkraamster.

Winkel in Hollebeke

Na zijn overlijden zette ze het kraam met allerhande kledij voor dames en heren alleen verder. Francine was bijna steeds present op de zaterdagmarkt in Ieper, ook als het weer niet meezat. Langs de Komenseweg in Hollebeke heeft Francine nog een winkel van dames- en herenkledij.

Daarnaast werd ook marktkramer Peter Ingelaere en zijn papa Daniël uitgezwaaid. Beiden hebben er als marktkramer een jarenlange carrière opzitten. Peter was trouwens de derde generatie van de familie die op de markt stond. Zij stopten eerder in 2020, maar omwille van corona werden ze zaterdag mee in de bloemetjes gezet.

Schoenenzaak in Ieper

Peter Ingelaere en zijn vrouw Inge Carreyn baten wel nog schoenenzaak ’t Schoenenpaleis in de Diksmuidestraat in Ieper uit. De drie marktkramers ontvingen een geschenk van het stadsbestuur.

(EG)