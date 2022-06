Zaterdag uitvaart van brandweersergeant Johnny Beernaert in Diksmuide: rouwstoet, erehaag en groot scherm

Twee weken nadat brandweersergeant Johnny Beernaert (54) op tragische wijze om het leven kwam bij een bootongeluk in New York vindt op zaterdag 2 juli de uitvaart plaats. Er komt een rouwstoet van de brandweerkazerne tot uitvaartcentrum Cornelis, waar een groot scherm buiten geplaatst wordt.

Het tragische ongeluk vond vrijdagavond 17 juni plaats in New York waar Johnny op bezoek was bij bevriende brandweermannen. Op de East River kwam de brandweerboot in botsing met een toeristenboot en daarbij kwam Johnny om het leven. Johnny was getrouwd en het gezin had twee kinderen. Intussen werd het lichaam van de sergeant gerepatrieerd en aanstaande zaterdag om 2 juli vindt om 10.30 uur de uitvaart plaats in Uitvaartcentrum Cornelis, in de Woumenweg 26 in Diksmuide.

Rouwstoet, erehaag en militaire eer

Johnny was 25 jaar lang in dienst bij brandweerpost Diksmuide en zette zich ontzettend in als onderofficier, ambulancier en duiker. Omdat hij ook een militaire carrière kende, komt de uitvaart er met militaire eer. “Vanuit de brandweerkazerne zal de ceremoniewagen van Johnny naar het uitvaartcentrum begeleid worden”, zegt kapitein Filip Vandenberghe.

“Het traject van de rouwstoet is ongeveer een kilometer. Er wordt een erehaag gevormd en we verwachten een delegatie van alle brandweerposten uit de zone. Er zullen eveneens vaandeldragers aanwezig zijn. Op de parking van het uitvaartcentrum komt een groot scherm waar de plechtigheid gevolgd kan worden. We wensen de familie, vrienden en collega’s van Johnny enorm veel sterkte toe en kunnen niet genoeg benadrukken hoeveel hij betekende voor de brandweer.”

Er kan een rouwregister getekend worden via Cornelis Uitvaartzorg en zaterdag is er ook een livestream voorzien. (JH)