Zaterdag protest in de provinciehoofdsteden tegen basisbereikbaarheid bij De Lijn

In de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden blaast de organisatie Verenigde Supporters Openbaar Vervoer zaterdag verzamelen uit protest tegen hervormingen bij De Lijn. Die dag gaat de tweede fase van de zogenaamde basisbereikbaarheid in, waarbij bijvoorbeeld 3.200 haltes op de schop gaan. De bonden steunen de protestactie, maar dat zal niet tot hinder leiden voor de reizigers, melden ze donderdag.

Onder de noemer ‘5 voor 12’ trekken de Verenigde Supporters Openbaar Vervoer naar de treinstations Brugge, Gent-Sint-Pieters, Antwerpen-Centraal, Hasselt en Leuven. Van 11 tot 12.30 uur zullen ze er met toeters en bellen, pamfletten en dies meer protesteren tegen de plannen rond basisbereikbaarheid. De organisatie is een koepel van lokale mobiliteitsplatformen, lokale actiegroepen en burgers.

‘Big bang’

De uitrol van de tweede fase basisbereikbaarheid komt voor de koepelorganisatie neer op een “soort van ‘big bang’ voor het stads- en streekvervoer”. “Het middenveld en veel organisaties zijn bezorgd en stellen zich vragen. Hoe verplaatsen we ons binnenkort met het openbaar vervoer en kunnen we ons überhaupt nog verplaatsen?”, klinkt het op hun website. Ze kaarten onder meer een gebrek aan inspraak, de afschaffing van haltes, de toegankelijkheid van De Lijn en een gebrek aan investeringen aan en plaatsen vraagtekens bij het systeem van vervoer op aanvraag.

Geen hinder veroorzaken

Woordvoerder Chris Van Dijck hoopt alvast op een opkomst van “overal een paar honderd mensen”. Om 5 voor 12 uur zullen de aanwezigen lawaai maken om aandacht te vragen voor de problematiek. “Er zijn gewoon geen centen bij De Lijn. Het belangrijkste is dat dat er nu voldoende investeringen komen”, klink het. “We willen een openbaar vervoer voor iedereen dat comfortabel en stipt is, frequent rijdt … Alles wat je van een openbaar vervoer moet verwachten.” Allerhande organisaties zullen aanwezig zijn, bijvoorbeeld Grootouders voor het Klimaat of Greenpeace, aldus de woordvoerder.

De bonden ACOD TBM en en ACV Openbare Diensten steunen de actie en zullen met een delegatie aanwezig zijn, laten ze elk weten. “Het is niet de bedoeling om het verkeer te hinderen, het is geen staking”, verduidelijkt Jo Van der Herten van ACV Openbare Diensten. Hij hekelt een chaotische situatie en stelt dat het vervoer op maat de dienstverlening “zwaar onderuit haalt”.

Meer “verkeersarmoede”

Stan Reusen van ACOD vreest in een persbericht voor meer “verkeersarmoede”. “Wie geen alternatief heeft, is eraan voor de moeite en kan niet vlot en eenvoudig op school, op het werk of op een plaats van ontspanning geraken. Enkel wie echt geen alternatief heeft, maakt nog gebruik van het openbaar vervoer.”

Zaterdag is het nieuwe net van De Lijn operationeel, waarbij bussen geconcentreerd worden op lijnen met grotere vraag. Daarbij zal het netwerk nog zowat 16.400 haltes tellen, ruim 3.000 haltes of 17 procent minder dan voor de start van de basisbereikbaarheid. Waar er minder of geen reguliere bussen rijden, zullen reizigers zelf een rit moeten aanvragen.