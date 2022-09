Zaterdag allerlaatste editie van mountainbikewedstrijd Farmrace?

Ruim 20 jaar heeft Dirk Debaenst uit de Kerkstraat op kermiszaterdag de Farmrace georganiseerd, een mountainbikewedstrijd doorheen de Hoogstaadse akkers en weiden. Maar Dirk ziet de intensieve organisatie niet meer zitten. “Ik zou graag de steun hebben van de gemeente om een permanent parcours aan te leggen. Anders is dit de laatste editie”, zegt Dirk.

“Tot eind jaren 80 was er met Hoogstade kermis een tijdrit van het Westhoekcriterium”, weet Dirk Debaenst (52). “Mijn vader Willy en dorpsgenoot Etienne Degryse zijn nadien met een mountainbikewedstrijd doorheen akkers en weiden begonnen. Ik weet nog dat de eerste editie 14 deelnemers telde. In 2000 heb ik de organisatie naar mij toegetrokken en gaf ik het kind een naam: de Farmrace. Het is altijd een succes geweest. In 2019 telden we 71 deelnemers, vorig jaar 44. Het parcours is vier kilometer lang en gaat over bruggen, bruggetjes, velden, beken, weiland,… Deelnemers rijden in totaal 35 kilometer. Deelnemen kost 10 euro, maar teruggave van het stuurnummer is goed voor twee drankbonnen. Het is altijd een sportieve en gezellige namiddag geweest. En toch dreigt dit de laatste editie te worden.”

Bedelen

Dirk zegt dat hij de intensieve organisatie niet langer ziet zitten. Evenmin als het moeten bedelen bij de betrokken landbouwers om die namiddag over hun landerijen te mogen rijden.

“Voorafgaand aan het kermisweekend neem ik vier dagen verlof en die gaan integraal op aan de voorbereidingen”, zegt Dirk. “Ik offer er ook drie weekends aan op. De grote brug die je op de foto ziet, is een eigen constructie. De brug opzetten, is een dag werk en ze opnieuw afbreken ook. Heel het parcours is afgezet met paaltjes en lint. Ik kijk voor prijzen, sponsoring, .. noem maar op. Feit is ook dat de akkers – veel meer dan vroeger – niet vrij zijn. Terwijl er vroeger meer tarwe werd gekweekt, zie je nu meer late vruchten als maïs, bieten en aardappelen. Plus: het enthousiasme van de landbouwers neemt jaar na jaar af. Ze zien me niet meer graag komen met mijn vraag om over hun eigendom te mogen rijden. Dat is hun goed recht, maar alle moeilijkheden samen maken dat ik er geen zin meer in heb.”

“In het verleden vroeg ik aan meerdere schepenen of de gemeente in een permanent parcours zou kunnen voorzien. Beloftes, ja. Maar daar is niets van gekomen. Ik trek hierbij nog één keer aan de alarmbel. In Vleteren ligt er zo’n goed onderhouden route achter De Sceure. Hopelijk kan dat ook in Hoogstade. De route zou niet enkel dienen voor mountainbikers, maar ook voor wandelaars met honden of clubs die ’s winters mountainbiketoertochten organiseren. Ik hoop op een positieve respons. In afwachting maken we er op zaterdag 10 september nog een leuke editie van.”

Reactie gemeente

Schepen van Sport Johan Albrecht (Gemeentebelangen) zegt aan onze krant dat de vraag bespreekbaar is. “Ik zal zaterdag namiddag even naar de Farmrace gaan en Dirk aanspreken”, belooft hij.