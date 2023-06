Zaterdag 10 juni is er de tweede rommelmarkt in wzc De Plataan: “Al ruim 50 standplaatsen zijn ingenomen”

In wzc De Plataan kijkt men al uit naar de tweede rommelmarkt van zaterdag 10 juni. Het team Wonen en Leven zorgt ervoor dat de bewoners van wzc De Plataan, 180 in totaal over vijf afdelingen, nooit de kans hebben om zich te vervelen. Er zijn heel wat activiteiten, maar koken kost ook geld. Daarom zet het team nu een activiteit op poten die zowel amusant is voor de bewoners, vrijwilligers als familieleden en die tegelijk ook wat geld in het bakje brengt.

“Vorig jaar hadden we onze eerste rommelmarkt halfweg september. In de voormiddag kenden we niet veel geluk met het weer, maar na de middag klaarde het op en werd het toch nog een succes”, zegen Corine Coopman en Julie Deschepper. Toch kiest men nu voor een andere datum. “In de maand september was er wat te veel te doen in Izegem, nu opteren we voor de tweede zaterdag van juni en dat ook voor de komende edities. Zo zitten we in het vaderdagweekend, in het moederdagweekend hadden we onze vinkenzetting waar we dit jaar toch 39 vogels en hun baasjes mochten verwelkomen. Dat werd ook een succes en daar willen we een blijvertje van maken. Op 15 september volgt normaal nog een markt, waarbij we marktkramers naar hier uitnodigen.” Voor de rommelmarkt zijn nu al 51 plaatsen van drie meter ingenomen. “De meeste standhouders komen met tweedehandsspullen, sommigen ook met eigen gemaakte zaken. Er zitten zowel mensen bij van buitenaf, maar evengoed ook familie van bewoners en onze vrijwilligers. Die dag doen we overigens een beroep op heel wat vrijwilligers om alles in goede banen te leiden.”

Kinderanimatie

De bewoners zien ook graag kinderen bezig en voor hen is ook heel wat voorzien: springkasteel, glittertattoo’s, schminkstand, visput… “We starten zaterdag 10 juni vanaf 10 uur, de rommelmarkt blijft open tot 17 uur. Je kan hier ook iets drinken en we voorzien opnieuw braadworsten.” De opbrengt gaat naar de algemene werking van het team Wonen en Leven. “Zelf staan we er ook met een stand. Vorig jaar konden we met de opbrengst een Beleef-tv kopen en die wordt ondertussen gretig gebruikt. Je kan er verschillende activiteiten op doen, zeer divers in moeilijkheidsgraad. Dus voor ieder wat wils. De fondsen die we nu verzamelen, willen we aanwenden om onze activiteiten te financieren. Als we pakweg een daguitstap doen, dan kost de bus gewoon al veel geld.”