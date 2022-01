Zara Rutherford landt vandaag niet in Wevelgem

Al wie onderweg is naar Wevelgem om de aankomst van Zara Rutherford live mee te maken kan beter rechtsomkeer maken.

De 19-jarige Belgisch-Britse pilote zou normaal vanmiddag om 12.30 uur landen op de luchthaven van Wevelgem, waar ze 152 dagen terug, op 18 augustus 2020, vertrok voor haar solovlucht rond de wereld. Een traject dat bijna 2,5 maand vertraging opliep. En nu, zo dicht bij de bestemming, is er nog meer vertraging.

Op FlyZolo laat Zara vanmorgen weten ‘Not flying today! Weather is no good, will let you know when I leave.’ – Of in het Nederlands: ‘Er wordt vandaag niet gevlogen! Het weer is niet goed, zal je laten weten wanneer ik vertrek. Er wordt onder meer gesproken van sterke tegenwind boven Duitsland.

Zara blijft dus in Benesov, in Tsjechië, waar ze gisteren landde doordat ze door de mist niet op de luchthaven van Praag kon landen. Het was voor het eerst sinds lange tijd dat ze nog op een onverharde landingsbaan, in het gras dus, terechtkwam. Mist is vaak een spelbreker, want met haar Shark, het ultralichte type vliegtuig waarmee Zara zich verplaatst, mag Zara wettelijk niet door de wolken vliegen.