Zara Rutherford is nu officieel de jongste vrouw die in haar eentje de wereld rondvloog

Om 13 uur vanmiddag heeft Zara Rutherford voor het eerst in meer dan vijf maanden voet aan de Belgische grond gezet. Met haar landing op de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem is ze nu officieel de jongste vrouw die solo rond de wereld vloog in een eenmotorig vliegtuig.



Ze is vandaag, 20 januari, precies 19 jaar en 199 dagen. Zara werd geboren in Kortrijk op 5 juli 2002. Ze deed uiteindelijk dubbel zo lang over haar tocht als gepland. Aanvankelijk was voorzien dat ze begin november zou terug zijn.

Sinds ze 155 dagen geleden, op 18 augustus 2020, van op de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem aan haar wereldtoer begon, legde Zara Rutherford 52.080. km af en maakte ze tussenlandingen in 41 landen en 5 continenten. Ze vertoefde in totaal 200 uren in de lucht, steeg 71 keer op en landde gelukkig evenveel keren.

Haar langste vlucht was 2.000 km en de langste vlucht over water bedroeg 1.861 km. Ze vloog het hoogst, 4.200 meter, toen ze over Groenland vloog. De hoogste temperatuur waar ze in vertoefde, werd opgetekend in Jakarta, Indonesië, waar het 32°C was, de laagste temperatuur tijdens haar trip was die in het Russische Magadan, -34°C.

Brede glimlach

De vele vertraging belette niet niet dat Zara met diezelfde brede glimlach landde waarmee ze opsteeg, en waarmee we ze tijdens haar tocht zo vaak op een zonnige manier toelichting gaf bij haar avontuur. Ze blijft 11 jaar jonger dan Shaesta Waiz, de vorige recordhoudster die 30 was toen ze in 2017 deed wat Zara vandaag doet.

Dat Zara 2,5 maand later in Wevelgem terug is, ligt aan het weer en de daaruitvolgende natuurrrampen (zoals de Californische bosbranden) technische problemen en ook de covid-maatregelen zorgden voor de aanzienlijke vertraging.

Zara kreeg meteen haar wereldrecord bevestigd. © KV

Zo werd de voorziene stop in China geschrapt omdat ze te lang in quarantaine zou moeten zitten alvorens er weer te kunnen vertrekkken. Door het weer zat Zara een maand vast in Nome, Alaska. Wat bij vader Sam de uitspraak ontlokte: “There’s no place like Nome’. In Rusland werd ze geconfronteerd met temperaturen tot -34 °C. Ze zat onder meer drie weken vast in het Russische Ayan. Ook de laatste dagen was er nog sprake van vertragingen door wind, wolken en turbulenties.

Blij weerzien

Zara werd op de luchthaven opgewacht door haar ouders, die eigenlijk de hele wereldtoer in verbinding bleven met hun dochter. Vooral vader Sam, zelf een heel ervaren piloot en samen met zijn vrouw Beatrice De Smet zaakvoerder van Prepare2go, stond samen met een uitgebreid team in voor de dagelijkse begeleiding onderweg.



Ook Anne De Smet, de Kortrijkse grootmoeder van Zara, was net als bij haar vertrek aanwezig in Wevelgem. Moeder Beatrice De Smet was tijdens de wereldreis van haar dochter onder meer verantwoordelijk voor de perscontacten en de Facebook-posts.

Even niets doen

“Wat ik nu wil doen? Liefst even niets,” zei Zara Rutherford op de druk bijgewoonde persconferentie waar er Britse, Franse, Duitse nieuwsploegen stonden samengetroept, die er eerder getuige van waren hoe ze door vier Machetti’s van het stuntteam de Red Devils werd geflankeerd toen ze zich voor het eerst boven Wevelgem vertoonde. Eenmaal aan de grond spoten twee vrachtwagens van de Wevelgemse brandweer een waterboog in de lucht waar Zara met haar Shark onderheen reed. De verhalen die ze in de vele interviews opdiste, waren dezelfde die ze ook in de persconferentie nog eens overdeed: “Siberië, Alaska en de andere Noordelijke vluchten waren de meest beangstigende passages en ook tijdens de donderstormen rond de evenaar hield ik geregeld mijn hart vast. En ook de zware turbulenties hier en daar maakten de tocht moeilijker dan ik me vooraf had kunnen inbeelden.”

Mooiste streken

Gevraagd naar de mooiste streken noemde ze voor de vuist weg Zuid-Korea, Groenland, Taiwan, Saudi-Arabië en de bergen in Bulgarije. Ze mocht ook een paneel onthullen met daarop haar foto dat tegen de gevel van de luchtvaartschool komt in Wevelgem. Op de persconferentie vertelde ze nog dat ze ernaar uitkeek om eens twee maanden op een en dezelfde plek te blijven. Broer Mack was er ook bij. Een heel jonge knaap nog die filmbeelden aan het maken was. Hij zei dat dat het nog lang niet zeker was dat hij, zoals zijn vader ons onlangs vertelde, ook een recordpoging zou wagen.