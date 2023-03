Zara Devos is Belgian Junior Coffee Ambassador

Woensdag 8 maart vond in Hotelschool Ter Groene Poorte een internationale wedstrijd plaats waarin Koffie Rombouts voor de twaalfde keer op zoek ging naar de beste junior barista van België. Zeventien studenten van verschillende hotelscholen (waarvan twee uit Nederland) streden om de titel van Belgian Junior Coffee Ambassador 2013. Eén leerling per school moest geheel volgens de regels van de kunst vier espresso’s, vier cappuccino’s en twee filterkoffies bereiden. Daarnaast moesten de kandidaten ook een ‘cup tasting’-proef doorstaan. De jury bestond uit nationale en internationale kampioenen in hun koffiespecialiteit en experts van Michelin-sterrenzaken. De laureaat van deze prestigieuze wedstrijd is Zara Devos (leerling van het 6de jaar Hotel van Ter Groene Poorte). Zij mag samen met haar coach Rik Houtekier gratis op een reis naar Brazilië, het koffieland bij uitstek. (PDC/foto PDC)