Zanger Johan Veugelers is fan van het stationsgebouw Ingelmunster

Met Ludwig Vanlerberghe van Electro-Varia is de koper van het Ingelmunsterse station bekend. Toch kwam er nog iemand langs om dit stationsgebouw en de omgeving even te inspecteren, namelijk zanger en accordeonist Johan Veugelers uit Aarschot.

Heel wat mensen keken verrast op toen ze op een donderdagnamiddag een accordeonist aan het Ingelmunsterse stationsgebouw zagen staan. De trein richting Brugge was even ervoor net gestopt en dus stapten diverse dorpsgenoten van de trein om zich naar huis te begeven. Maar wat deed een accordeonist daar zowel voor het stationsgebouw als dichtbij het perron?

Trein gemist

“Dat heeft zeker en vast iets te maken met het station”, zegt Johan. “Ik neem zelden de trein, maar midden mei deed ik dat welgeteld een keer om in Aalst te geraken, aangezien mijn auto voor onderhoud binnen was in de garage. Ik keek alle gegevens goed na, maar blijkbaar toch niet té goed. Toen ik weer aan het station kwam, was mijn laatste trein richting mijn woonplaats al vertrokken. Daar stond ik dan. Helemaal alleen op het perron. Ik belde mijn vrouw op, maar zij nam niet op. Ik belde naaste vrienden op, maar ook die mensen namen niet meer op. Uiteindelijk zocht ik m’n toevlucht in mijn sociale mediakanalen. Ik deed een oproep en vroeg wie mij kon terugbrengen naar Aarschot, toch zo’n anderhalf uur met de auto. Het duurde niet lang vooraleer Luc en Ilana contact opnamen en mij kwamen oppikken. Ik was zo dankbaar vooral omdat Luc werkt als autobuschauffeur en ‘s morgens vroeg al weer op post moest zijn.”

Johan speelde nog even op zijn accordeon en stapte rond het stationsgebouw. “Wat een mooi gebouw”, glimlacht hij. “Is het nog open?” Wij ontkennen. “Zo’n oude gebouwen mogen niet verdwijnen.” De accordeonist vertelde dan verder: “Op het moment dat ik in dat station zat te wachten, dacht ik aan een melodie die ik vlug opnam met mijn gsm. Toen Luc en Ilana arriveerden, zat er al een nieuw lied in mijn hoofd. Een dag later stuurde ik mijn melodie door naar de Nederlandse producer Marcel Fisser, die ook mijn verhaal leuk vond.”

Nieuwe single

“Zo ontstond mijn nieuwe single ‘Trein Gemist’. En neen, dit zetten we niet in scène om toch maar een verhaal te kunnen vertellen. Wat er gebeurde, is puur de waarheid. Uiteindelijk kan ik toch zeggen dat ik aan mijn tegenslag nog iets overhield, namelijk een nieuwe single. Het is een frisse Nederlandstalige popsong geworden, die volgens mij perfect past in het huidige muzieklandschap. Ik ben er alvast trots op, ondanks de kopzorgen op dat moment”, besluit Johan, die op zaterdagavond 15 juli een van de blikvangers is op de Zomereditie van Het Schlagerfestival in Middelkerke.

(PD)

evelyn@houseofentertainment.be