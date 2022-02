Zanger Andy Reivan volgt zes weken durende opleiding tot steward bij Tui

Op maandag 21 februari begint Ingelmunstenaar Andy Van Laethem, alias Andy Reivan, uit het Stationsplein met een zes weken durende opleiding in het hoofdkantoor van Tui Group in Brussel. Slaagt Andy in die zware opleiding, dan krijgt hij op donderdag 31 maart zijn vleugels opgespeld tijdens de Wingparade.

Andy (42) is getrouwd met Olivier Vandevelde. Samen runnen ze Reivan’s Gezelligheid op het Stationsplein. Andy is ook bekend als zanger. Door corona viel alles wat stil, zodat Andy meer dan eens terugdacht aan zijn jeugddroom, namelijk als steward werken in een vliegtuig.

“Dat is echt een jeugddroom. Geen kinderdroom, want als kind heb je zulke dromen niet. Maar als puber en bijna volwassene droomde ik vaak van een job als steward. In de voorbije jaren kwam dat er nooit van door onze eigen zaak en mijn zangcarrière. Zeven weken geleden merkte ik op Facebook dat de Tui Group op zoek was naar Cabin Crew Members voor vluchten met vertrek vanop Charleroi, Oostende en Brussel. Ik besloot om mij in te schrijven”, vertelt Andy.

Vijf screenings

“Ik deed mee aan vijf screenings van thuis uit en één in Brussel, waarvan één schriftelijk en één interview dat ze filmden zonder dat je zelf iemand zag. Het was in drie talen: Nederlands, Frans en Engels. Tijdens het eerste interview ontving ik vragen en terwijl ik reageerde werd alles gefilmd. De tweede ronde was een interview met twee medewerkers van Tui zelf, één uit ons land en één uit Nederland. Vorige week zaterdag trok ik naar Brussels Airport. Daar vernam ik dat ik was geselecteerd.”

Elke dag examen

Op maandag 21 februari begint Andy aan zijn opleiding in het hoofdkantoor van Tui Group op Brussels Airport. “Ik zal iedere dag heen en weer rijden. De uren zijn heel variabel. De opleiding zelf omvat een totaalpakket. Men schenkt aandacht aan technische storingen, aan bijvoorbeeld een opgeladen gsm die ontploft, aan een cabine waarin er brand is uitgebroken, enzovoort. Hoe laten we een slide uit een vliegtuig komen? En hoe maak je van die slide een reddingsboot? Dit wordt allemaal uitgelegd. Ik heb zes weken opleiding, met ook iedere dag een examen. Je moet telkens minimum 80 % halen op de les van één dag ervoor. Behaal je dat niet, dan mag je een herexamen doen, maar dan moet je 85 % halen. De kans is groot dat ik de eindstreep haal, maar ook even groot dat ik die niet haal. De volledige opleiding wordt gegeven in het Engels. Er komt geen woord Nederlands of Frans aan te pas. Ik kan mij behelpen in het Engels, maar om nu constant in die taal bezig te zijn, dat is iets anders. Ik vraag mij ook af of ik die afwisselende uren kan volhouden. Inderdaad, ik zit eveneens met veel vragen, maar we zien wel. Ik kan alleen maar mijn best doen, hé.”

Valt alles mee, dan krijgt Andy op donderdag 17 maart zijn Tui-uniform en op donderdag 31 maart zijn vleugels. “Ik woon in Ingelmunster en heb als thuisbasis Oostende vermeld. Waarom? Ben je van wacht, dan moet je in 45 minuten op je bestemming kunnen staan. Voor Oostende is dat geen probleem. Voor Charleroi en Brussel is dat dan wel een probleem. Maar voor de meeste wachtperiodes heb je twee uur de tijd. Slaag ik, dan word ik twee jaar ingezet op de korteafstandsvluchten. Daarna kan ik een opleiding volgen voor de langere vluchten en nadien kan ik ook studeren om ‘Chef Cabin’ te worden, maar dat is toekomstmuziek. Er komt nu zoveel op mijn af, waardoor ik dag per dag bezig zal zijn met die opleiding.”

Negen vrije dagen

Stopt Andy met zingen én met de zaak Reivan’s Gezelligheid? “Olivier blijft de zaak verder runnen. We blijven dus voorlopig nog altijd open. Ben ik bezig met mijn opleiding, dan zal ik echter niet in de zaak te zien zijn. In die zes weken opleiding heb ik maar negen vrije dagen, waarvan zes studiedagen. Dan moet ik niet naar Brussel, maar moet ik wel thuis studeren omdat er daarna een examen volgt. Ik zal dus boven de zaak studeren en zeker geen pannenkoeken bakken. Wat mijn muziekcarrière betreft, was die al wat minder door corona. Op zaterdagavond 19 februari organiseren we in onze zaak Andy Reivan by Candlelight. Voor 20 euro krijgen de mensen cava, een tapasplank en een optreden van mezelf, het laatste in vele weken. Inschrijven kan niet meer, want het is al uitverkocht.” (Patrick Depypere)