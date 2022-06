Zandvoorde krijgt een dorpspunt waar je terecht kan voor essentiële boodschappen en diensten

Eind september opent in het Breldorp Zandvoorde het dorpspunt. Voor de organisatie sloegen VZW De Lovie en het gemeentebestuur de handen in elkaar.

De laatste jaren is in de kleinste deelgemeente van Zonnebeke al heel wat veranderd. Nieuwe riolering, vernieuwing van de dorpskern enz. Toch zijn er heel wat handelszaken in de loop der jaren verdwenen zodat de mensen verder moeten om de noodzakelijke diensten en noden.

“In het kader van zorgzame buurten hebben we in samenwerking met de Lovie een dorpspunt gerealiseerd. Dit moet zeker een pluspunt worden voor het dorp”, stelde schepen van sociale zaken Joachim Jonckheere op de infovergadering waarbij een kleine honderd inwoners van Zandvoorde kwamen opdagen.

Zorgzame buurt

“Een zorgzame buurt is een plaats waar mensen aangenaam wonen en leven, ruimte hebben voor ontmoeten en zorgen voor elkaar. Het dorpspunt is een win-win zowel voor de bewoners als de Lovie. Enerzijds geniet het dorp van de extra diensten, die bovendien volledig zijn afgestemd op de lokale noden. Anderzijds kan De Lovie vzw hun medewerkers een kwaliteitsvolle en maatschappelijk dagbesteding aanbieden.”

Om de plaatselijke noden te kennen werd een bevraging georganiseerd onder de bewoners om te weten wat ze missen in hun dorp. Niet minder dan 57 gezinnen van het kleine Zandvoorde gingen daar op in. Uit de bevraging blijkt dat ze onder het thema winkel meest groeten en fruit, en een afhaaldienst missen. Bij het thema ontmoetingsplaats mist men een boekenwisselplaats en een zitdag van de sociale dienst en onder hert thema dienstverlening zijn de toppers het herstellen van schoenen, retouches in de textiel, strijkdienst en klusjes bij afwezigheid en bezoekjes bij de ouderen en eenzamen.

Mobipunt

Al deze gegevens worden meegenomen door de Lovie VZW in het kader van zorgzame buurt en dorpspunt. In het OC zijn nu werken aan de gang voor het inrichten van de buurtwinkel. Eenmaal af zal er nog zeker plaats genoeg zijn in het OC Voor de verenigingen.

Op gebied van mobiliteit wordt een Zandvoorde ook een mobipunt georganiseerd dat zal gelegen zijn op het marktplein. De inwoners kijken alvast uit naar eind september om te zien hoe alles zal verlopen.

(NVZ)