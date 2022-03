Zandsuppletiewerken blijven toeristische attractie

De zandsuppletiewerken over een anderhalve kilometer op het strand tussen de Rock Strangers en Mariakerke, ter bescherming van stad en hinterland tegen de zee, vormen nog tot rond de paasvakantie een toeristische attractie. Een infocontainer met dakterras naast de strekdam zorgt daar mee voor.

De werken gingen halfweg februari van start en zullen vijf weken duren, maar er werd wat tijd verloren met de storm Eunice van 18 februari. Sindsdien wordt wel goed doorgewerkt en dat zal duren tot rond het begin van de paasvakantie. Naast het drie keer per dag binnenvaren van de imposante sleephopperzuiger Alexander von Humboldt zijn er ook de bulldozers en graafmachines die, na het opspuiten van het aangevoerde zand via perspijpleidingen, het strand nivelleren. En pal naast de westelijke strekdam is er de infocontainer van zeebouwer Jan De Nul. Geassisteerd door het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) van de Vlaamse overheid verstrekt de firma via informatiepanelen de nodige uitleg over het hoe en waarom van de opspui-tingswerken. Vanop het dakterras krijgt de bezoeker ook een panoramisch overzicht van het opgespoten terrein.

Ecologisch

Uitvoerend aannemer Jan De Nul licht de suppletiewerken aanschouwelijk toe: in vijf weken tijd moet het strand tot de laagwaterlijn opgehoogd worden met ongeveer 600.000 kubieke meter zand, aangevoerd door de zandzuiger Alexander von Humboldt. Die voert per vaart van circa acht uur, inclusief de opspuiting zelf, 9.000 kubieke meter zand aan vanaf de 40 km in zee gelegen Hinderbanken. Omgerekend betekent dat, de klok rond, zo’n 66 vaarten in pakweg drie weken.

Waar De Nul ook focust op zijn inspanningen om de ecologische voetafdruk van het bedrijf minimaal te houden, verduidelijkt MDK ook wat een 1000-jarige storm, harde en zachte zeeweringen en het duin voor dijk-project betekenen. Ook het masterplan kustveiligheid wordt toegelicht.

De voorziene kostprijs van de werken die tot rond de paasvakantie zullen duren, bedraagt 7 miljoen euro. Ook in Koksijde, De Haan-Vosseslag en Centrum en Wenduine staan dit voorjaar opspuitingswerken gepland. Samen goed voor een 18,5 miljoen euro en de aanvoer van 1,45 miljoen kubieke meter zeezand. (ML)