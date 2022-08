Zandsculpturenfestival Middelkerke mag 100.000ste bezoeker ontvangen

De dino’s die opgetrokken zijn in zand aan de Middelkerkse zeedijk blijven grote ogen gooien. Vandaag mocht men de 100.000ste bezoeker ontvangen, een mijlpaal. Bovendien dook er alweer een nieuw sculptuur op!

Inmiddels bezochten 100.000 bezoekers het zandsculpturenfestival ‘Dino’s in the sand’ in Middelkerke en daar is organisator Peter Monbailleu bijzonder opgetogen over. “Het is uiteraard altijd fijn om veel bezoekers te hebben. We konden eind juli al 50.000 bezoekers noteren en nu bereiken we de kaap van 100.000. Alweer een mijlpaal die naar binnen wordt geklokt en we hebben nog twee weken te gaan. We zijn nog te bezoeken tot en met 11 september. Het zandsculpturenfestival gaat ook over de tongen. Het blijven indrukwekkende beelden om te aanschouwen en bezoekers vertellen het door. Zo krijgen we een constante instroom van bezoekers.”

Met dergelijke cijfers schaart het zandsculpturenfestival in Middelkerke zich tussen events zoals het fel besproken optreden van Rammstein in Oostende, of de Formule 1-wedstrijd in Spa-Francorchamps vorig weekend.

Bloemen

De 100.000ste bezoeker werd eveneens in de bloemetjes gezet. Familie Patte-Papaert uit Opwijk mocht de spreekwoordelijke bloemen in ontvangst nemen. Het ging deze keer niet om bloemen, maar de zonen Luca (13), Thibo (11) en Yann (11) kregen elk een leuk dino-presentje mee naar huis van schepen Tom Dedecker én burgemeester Jean-Marie Dedecker.

Bovendien wordt er steeds gezocht naar nieuwe en leuke extra’s voor de bezoekers deze zomer. “Alle bezoekers kregen een formulier mee waarbij de kinderen een eigen dino konden tekenen en indienen die nog niet te zien was bij ons. De mooiste en leukste dino werd eruit gehaald en die werd gesculpteerd. Dat sculptuur staat er nu een week. Wel zijn we nog steeds naarstig op zoek naar de ontwerper van de winnende tekening. We weten dat hij Edward Gillebert heet en negen jaar is. We contacteerden de jongen al meermaals tevergeefs per e-mail. Dus bij deze ook nog een warme oproep en mensen die Edward zouden kennen: breng hem met ons in contact, hij en zijn gezin kunnen een leuke prijs verwachten”, besluit Peter Monbailleu.