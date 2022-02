Zandkliffen op het strand worden afgebroken

De zandkliffen die op het strand ontstaan zijn na storm Franklin zullen waar nodig afgebroken worden. Dat zegt het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust dinsdag. Met de krokusvakantie in het vooruitzicht wil MDK zo de veiligheid op het strand verzekeren.

Het agentschap MDK brengt momenteel de schade van de voorbije stormen op onze stranden in kaart. In de eerste plaats is er heel wat zand opgewaaid richting het droog strand. Het zijn de steden zelf die die zone binnenkort zullen nivelleren in functie van de opbouw van stranduitbatingen.

Daarnaast zijn er na storm Franklin weer enkele kliffen ontstaan. Weliswaar zijn de kliffen iets minder hoog dan bij de vorige stormen. “In normale omstandigheden zouden we de natuur haar werk laten doen. Omdat de krokusvakantie voor de deur staat, zullen we deze week waar nodig toch enkele kliffen machinaal breken om zo de veiligheid voor wandelaars op het strand te garanderen”, klinkt het bij MDK.