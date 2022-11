Zalige start van de Feesteworp in Avelgem

De Feesteworp wordt feestelijk ingezet met een Feesteloop, een looptocht van verschillende kilometers door de verlichte Avelgemse straten. Ook in Spikkerelle kon het feest niet op zich laten wachten.

Het College van Avelgem is iedere editie goed vertegenwoordigd op de Feesteloop, en dat was nu niet anders. Kalinka Vermeulen (17) deed dit jaar voor de derde maal mee. “Ik heb tijdens corona de liefde gevonden voor lopen, en daarom doe ik nu weer mee. Deze keer doe ik mee met mijn zus. Voor haar is het de eerste keer. We zullen elkaar moeten aanmoedigen, want mijn ouders hadden nog wat werk voor de boeg. Ik heb er zin in. Iedere keer hangt er een leuke sfeer tussen de mensen en de lopers. Zelfs de regen zou ons niet deren.”

Gratis concerten

’s Avonds waren er ook concertjes in de cafés en restaurants in Avelgem. Ook in Spikkerelle kon het feest niet op zich laten wachten. De mensen werden getrakteerd op gratis concerten van Lip Service, Dans ton cuivre en Blow 3.0. De sfeer was dus meer dan optimaal. Dat vond Nathalie Jonckheere (46) ook. “Ik ga al ieder jaar naar de Feesteworp, als er iets te doen is in Avelgem moeten we zeker komen.”

“Mijn man en ik zijn ook Avelgemnaren en kennen heel veel mensen. Als er dan zoiets georganiseerd wordt, is het precies alsof we al onze vrienden tegenkomen. In Avelgem is iedereen vriend van iedereen. Het is lang geleden dat er nog eens een Feesteworp georganiseerd was, dus de sfeer is écht zalig. De muziek die door de straten speelt, oude vrienden die je terug tegenkomt, jong en nieuw talent dat op het podium staat, het kan niet beter.”