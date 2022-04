Zal Torhout voorziene projecten voor zich uitschuiven?

De herinrichting van het Torhoutse cultuurcentrum de Brouckere wordt met een jaar uitgesteld. Onafhankelijk raadslid Koen Sap wou weten of er nog andere voorziene projecten op de lange baan geschoven worden. “Bijna een jaar geleden heb ik al gewaarschuwd voor de stijgende rente en de exploderende grondstofprijzen”, zei hij.

Koen Sap wou weten wat er met de site Thor aan de Industrielaan zal gebeuren, net als met de site Leda aan de Warandestraat en de bouw van de kinderopvang in het voormalige Aveve-gebouw aan de Revinzestraat.

Stedelijke belastingen zullen niet verhogen

“Er bestaat momenteel niet de minste indicatie dat de rente en de grondstofprijzen zullen dalen, wel integendeel”, zei het oppositielid. “Het is een economische wetmatigheid dat er na geldcreatie een vorm van hyperinflatie volgt. Een van de middelen om die af te remmen, is een rentestijging. Hoog tijd voor de stad om in actie te treden. Dralen is nu niet aan de orde. De stad zal de eerste jaren nog minstens 20 miljoen euro moeten lenen, zoals voorzien in de begroting. Aangezien de intrestvoet vorig jaar al ruim anderhalf procent gestegen is, zal Torhout, over 20 jaar gespreid, ruim 3 miljoen euro bijkomende intresten dienen te betalen.”

Burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) ontkende de problemen niet: stijgende intrestvoeten, door voortdurende indexeringen een veel hogere personeelskost, duurdere materialen, enzovoort. “Het is duidelijk dat we ons meerjarenplan zullen moeten herzien”, zei hij. “Daar kunnen we niet onderuit. Welke projecten er langer zullen moeten wachten, kan ik nu nog niet zeggen. We willen eerst alles tegen het licht houden en kijken waar we staan.”

Torhout is echter niet van plan om de stedelijke belastingen te verhogen. “Daar houden we ons aan”, zei de burgemeester in de rand van de raadzitting. “Maar we zullen ons moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit na twee jaar corona en de oorlog in Oekraïne. Wordt dus vervolgd.”