Zakelijk directeur Musea Brugge keert terug naar zijn oude liefde: diensthoofd communicatie bij de Stad Brugge

Jonathan Nowakowski, zakelijk directeur van de stedelijke musea, keert terug naar zijn oude post: diensthoofd communicatie en city marketing bij de Stad Brugge. Komt er zo een einde aan een stoelendans voor topfuncties tussen verschillende Brugse stadsdiensten?

Met stille trom is het vorig diensthoofd Koen Note vertrokken: de communicatieverantwoordelijke van de Stad Brugge is docent geworden bij Hogeschool VIVES. Inmiddels heeft Jonathan Nowakowski (35) al zijn bureau verhuisd van de Dijver naar ‘t Brugse Vrije op de Burg. Al blijft hij nog tot 15 december ook zakelijk leider van Musea Brugge, zodat de overgang vlot verloopt en de stedelijke musea rustig kunnen uitkijken naar een opvolger.

Te rood?

In een ‘vorig leven’ was Jonathan Nowakowski onder voormalig Brugs burgemeester Renaat Landuyt hoofd van de Dienst Communicatie & Citymarketing. In januari 2019 werd hij getransfereerd naar de stedelijke musea. Jonathan Nowakowski werd toegevoegd aan het directieteam en stond de voorbije vijf jaren in voor de zakelijke leiding van de stedelijke Brugse musea en zijn infrastructuurprojecten.

Aan de transfer hing een flauw politiek geurtje. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) vond Jonathan Nowakowski te ‘rood’, omdat die als perschef onder zijn voorganger en rivaal burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) gediend had en omdat hij een jeugdvriend is van jeugdschepen Mathijs Goderis.

Te rooms?

Na de transfer van Jonathan Nowakowski nam Greet Verleye korte tijd de functie van perschef bij de Stad Brugge weer op. Zij was 18 jaar lang perschef onder Patrick Moenaert (CD&V), maar werd in 2014 op een zijspoor gezet door Renaat Landuyt (SP.A) omdat hij haar te ‘rooms’ vond.

Ze nam toen tijdelijk verlof zonder wedde en startte een zelfstandig communicatiebureau op. Na een korte terugkeer naar de stedelijke ambtenarij koos ze in 2019 opnieuw voor het zelfstandig ondernemerschap. Koen Note werd haar opvolger na een vergelijkend examen. Maar die koos recent, na vier jaar, voor een job in het hoger onderwijs.

Anno 2023 hanteren de Brugse politici andere maatstaven. Jonathan Nowakowski wordt door de CD&V-fractie binnen het stadsbestuur niet meer als te socialistisch aanzien en mag terugkeren naar een topfunctie bij de Stad Brugge.

Betrouwbare ambtenaar

Burgemeester Dirk De fauw stelt: “Jonathan had de wens uitgedrukt om terug te keren naar onze dienst communicatie. Het is mijn persoonlijke ervaring met Jonathan als gedegen en betrouwbare ambtenaar die mij ertoe heeft gebracht om hem de leiding van onze dienst communicatie en city marketing toe te vertrouwen. Als burgemeester kijk ik niet naar partijpolitieke overtuiging van ambtenaren, zolang ze in de uitoefening van hun job zeer objectief handelen.”

Wie Jonathan Nowakowski bij Musea Brugge opvolgt, is nog niet geweten. Dirk De fauw zegt: “Voor zijn vervanging wordt eerst gekeken of er iemand bij de andere stadsdiensten interesse heeft. Zo niet wordt een externe procedure voor aanwerving uitgewerkt. In afwachting doet Jonathan een beetje dubbel dienst.”

Cultureel ondernemerschap

Cultuurschepen Nico Blontrock vreest dat er tegen 15 december nog geen opvolger bij Musea Brugge voor Jonathan zal aangeduid zijn: “Tijdelijk kan ons achtkoppig directieteam het vertrek van Jonathan opvangen. Maanden, maar geen jaar. Als vervanger zoeken we iemand die sterk is in cultureel ondernemerschap. Ook bij Musea Brugge moeten we durven commercieel denken.”