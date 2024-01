Zaal Gerlacus van LDC Ten Patershove steekt in het nieuw

In het lokaal dienstencentrum Ten Patershove werden een aantal werken uitgevoerd. “Die werken stonden eigenlijk niet op de planning, aangezien we oorspronkelijk het plan hadden om een nieuw dienstencentrum te bouwen bij het WZC Yserheem”, vertelt schepen Marc De Keyrel. De kostprijs van alle renovatiewerken bedroeg zo’n 28.500 euro, inclusief btw.

Het werd hoog tijd om een aantal werken uit te voeren in Zaal Gerlacus, met 160 plaatsen de grootste en meest gebruikte zaal van Ten Patershove. Van begin november tot begin december sloot de zaal even de deuren. Achter de schermen werd hard geklust om de verouderde zaal in een nieuw kleedje te stoppen. De zaal kreeg een nieuwe vloer, een likje verf, ledverlichting en de lichtstraat in het plafond werd dichtgemaakt. Nieuwe gordijnen zorgen straks voor de kers op de taart. De kostprijs van alle renovatiewerken bedroeg zo’n 28.500 euro, inclusief btw. De zaal ziet er niet alleen frisser uit, maar lijkt ook heel wat groter nu.

cultuurcafé

Vooraf werd ook al een grondige update uitgevoerd in het cultuurcafé. “De akoestiek in het cultuurcafé was beneden alle peil en daarom werd er een nieuw akoestisch plafond gestoken, een indrukwekkende verbetering van de geluidskwaliteit in de zaal. De werken werden door de eigen stadsdiensten uitgevoerd en kostten 3.910 euro”, aldus schepen De Keyrel. “En aangezien we toch aan het renoveren waren, werd ook de kleinere vergaderzaal Quirinus onder handen genomen. Een paar maanden geleden werd zaal Quirinus onder handen genomen en opgefrist met een likje verf. Daarnaast werd ook de foyer van CC Kruispunt onder handen genomen. De ramen waren aan vervanging toe, dus werd er gestart met schrijnwerken. Intussen zijn het merendeel van de ramen vervangen en rest nu nog de boogramen. De vernieuwing van de boogramen wordt voorzien in februari. Voor de schrijnwerken investeerde het lokaal bestuur 50.000 euro.” (ACK)