Zaakvoerster Lieve (83) van Lederwaren Lanszweert is al aan haar 65ste (!) Batjes in Roeselare toe

Lieve Lanszweert (83) mocht al haar briljanten jubileum vieren in de zaak die ze van haar ouders overnam. Al 65 jaar staat ze op post in Lederwaren Lanszweert en ze is van plan om nog een tijdje door te gaan. “Zolang ik me goed voel, ga ik gewoon verder. En de Batjes? Dat blijft een topweekend voor ons.”

Lederwaren Lanszweert werd in 1937 opgericht. Het is na al die decennia uiteraard een begrip geworden en gebleven. “Op mijn 18de kwam ik in de zaak van mijn ouders werken. In 2001 verhuisden we van de Noordstraat naar de Manestraat. Ik dacht het toen wel nog vijf, zes jaar uit te zingen, maar ondertussen zijn we al 22 jaar later.”

“Mijn klanten willen niet alleen zien, maar ook letterlijk voelen wat ze kopen”

Lieve is 83 jaar, maar voelt zich een pak jonger. “Door iedere dag tussen de mensen te zijn en bezig te blijven. Grote afstanden met de auto doe ik niet meer, maar Brugge of Brussel, dat zit er wel nog in.”

Parijs en Frankfurt

Bij Lederwaren Lanszweert kun je dus terecht voor handtassen, portefeuilles, reiskoffers… “We waren vroeger zo bekend voor onze koffers, dat mijn pa de valiezenman werd genoemd. Nu zijn we in Roeselare nog de enige zaak die exclusief lederwaren verkoopt. En dat doen we na al die jaren nog volgens hetzelfde stramien: de prijs-kwaliteitsverhouding is bij ons uitstekend. We staan zelf garant voor de kwaliteit van onze producten. Enkele keren per jaar ga ik nog naar Parijs om in te kopen, ook op de jaarlijkse beurs in Frankfurt zijn we nog op post.”

Sinds negen jaar heeft Lieve met Eveline D’Haenen ook een medewerkster in dienst. Terwijl we langs gaan op een dinsdagvoormiddag lopen er om de haverklap mensen binnen. “Het is hier weinig stil in de zaak. We hebben ook een erg trouw cliënteel. Ik heb hier ook al heel wat generaties zien passeren en ken dan ook een pak mensen. Bij de Batjes valt dat dan ook op, je ziet ook veel mensen die je in lange tijd niet meer hebt ontmoet. Die Batjes blijven een aantrekkingspool. Duizenden mensen komen er naar toe, maar ik geniet vooral van de ambiance. Voor ons is het natuurlijk ook een topweekend qua verkoop. Zeker voor onze koffers vallen die Batjes, net voor de vakantie, op een ideaal moment. We geven uiteraard een mooie korting. Maar de mensen zijn in al die jaren ook veranderd, zijn ook mondiger geworden. En dat is maar goed ook. Ze weten wat ze willen en kopen niet zomaar iets omdat het mooi geprijsd is. Nu moet het aan alle voorwaarden voldoen.”

Lieve is allicht de oudste deelnemer op de Batjes. “Ik ben er dus al voor de 65ste keer bij. Het handelsleven hebben we zien veranderen in onze stad. Vroeger waren het allemaal commerçanten, nu zijn daar de ketens bij gekomen. Maar die heb je ook nodig om volk naar je centrum te lokken. Mijn publiek blijft ons wel vinden, we zitten hier goed in de Manestraat. Het is hier natuurlijk geen wandelstraat, maar de mensen die hier binnen stappen komen om te kopen. De mensen hebben ook een vertrouwen in onze producten. Neem nu portefeuilles van Braun Buffel, zolang het leder niet gescheurd is, worden die gratis hersteld. Sommige mannen doen 15 tot 20 jaar met zo’n portefeuille en eens die toch versleten is, dan komen ze naar hier om een gelijkaardig model. Uiteraard zijn er al de webshops. Maar mijn klanten zoeken misschien wel iets online, maar komen het hier kopen. Ze willen ook letterlijk voelen wat ze kopen.”

Klant wint auto

Voor de Batjes voorspellen de weermakers goed weer. “Het mag ook niet te warm zijn”, weet Lieve uit ervaring. “Als het meer dan 30 graden is doen hun voeten pijn, zetten ze zich op een terrasje en zien ze het niet zitten om te sjouwen met wat ze gekocht hebben. Mensen die bij mij iets aanschaffen kunnen dat overigens laten staan en later komen ophalen. Soms gebeurt dat de week nadien, soms voer ik zelfs eens iets tot bij de mensen thuis.”

Lieve houdt ook veel warme herinneringen over aan de vele jaren op de Batjes. “Weet je. Mijn zaak is niet enkel mijn job, het is ook mijn liefhebberij en mijn leven. Zolang de gezondheid het toelaat ga ik verder. En de Batjes geven ons nog wat extra zuurstof. Het is een topweekend en kort daarna volgen de solden. Vroeger werd door het Batjescomité ook een auto verloot en één keer kon een van onze klanten die winnen. Dat zijn toch zaken die bijblijven.”

Zelf eens door de centrumstraten wandelen tijdens de Batjes, dat zit er niet in. “Daar heb ik jammer genoeg geen tijd voor. Wij moeten hier post zijn in de winkel”, zegt de geboren en getogen Roeselaarse.