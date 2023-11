Zaakvoerders Delhaize kopen politiegebouw in Torhout

De politiezone Kouter neemt zijn nieuwe centrale politiecomplex aan de Ambachtstraat in Torhout in gebruik en heeft de oude rijkswachtkazerne aan de Maria Van Bourgondiëlaan al een tijdje te koop gezet. Met succes, want het gebouw werd zopas aangekocht door de zaakvoerders van de naastliggende supermarkt AD Delhaize: Thibaut Lemahieu (37) en zijn vrouw Hanne Tierssoone (36).

Dat het koppel het politiegebouw heeft verworven, mag geen verrassing heten. Delhaize kan er zijn omvangrijke domein mee verruimen. De vier garageboxen voor de politiecombi’s zouden als automatenshop ingericht worden met brood, fijne vleeswaren en kant-en-klaargerechten. De realisatie daarvan is in de loop van 2024 voorzien. Het is de bedoeling om het kantoorgebouw zelf te verhuren, bijvoorbeeld als tearoom.

Het door Thibaut en Hanne aangekochte politiecomplex werd in de periode 1994-1995 opgetrokken voor de toenmalige rijkswacht. Toen de rijkswacht in 2001 opgedoekt werd, nam de politiezone Kouter het pand over.

Het echtpaar Lemahieu runt sinds april 2014 AD Delhaize en is er intussen eigenaar van. In 2021 werd de winkel volledig gemoderniseerd en de parking verdubbeld. Dat kon pas na het aankopen en slopen van drie huizen aan de Maria van Bourgondiëlaan.