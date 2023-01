Zaakvoerder van Ruiseleeds groendakbedrijf in de running voor Womed-award Belofte van het Jaar

Emma Callens van EMC Greenroofs uit Ruiselede is een van de vijf provinciale finalisten voor de ‘Belofte van het Jaar’ bij de 24ste editie van de Womed Awards. Die worden elk jaar door Markant, Unizo en VLAIO uitgereikt aan sterke vrouwelijke ondernemers.

Met de award zetten Markant vzw en Unizo in de kijker dat vrouwen net zo goed als mannen een succesvolle zaak kunnen runnen. Naast de meest beloftevolle onderneemster van het jaar wordt ook een prijs uitgereikt voor de onderneemster van het jaar. De winnaars worden voor een stuk verkozen via een publieksstemming, die nog tot en met 8 februari loopt. Na haar studies KMO-management en master in Handelswetenschappen richtte Emma Callens in 2018 EMC Greenroofs op. Het bedrijf, dat in de Industriestraat in Ruiselede gevestigd is, is gespecialiseerd in het ontwerp, advies, aanleg en onderhoud van groendaken en daktuinen. “Groendaken en daktuinen helpen de beschikbare ruimte in de stad beter te benutten en worden steeds belangrijker als waterbuffer en warmteschild”, weet de jury van de Womed Awards. “Na de start met twee mensen telt het bedrijf vandaag dertien medewerkers. Met de ambitie om verder te blijven groeien.”

Stemmen kan op www.womedaward.be. De finale vindt plaats op 8 maart.