Zaakvoerder Surprice Heuvelland/Houthulst verrast bewoners van dorpje in Ardennen met lekkernij

Christof Thorrez, zaakvoerder van Surprice Heuvelland en Houthulst, trok samen met zijn werknemers afgelopen zaterdag naar de Ardennen. Niet om te genieten van de eerste sneeuw van het jaar, maar wel om er hulp te bieden aan de slachtoffers van de overstromingen in het dorpje Fraipont. “We maakten er ter plaatse onze huispannenkoek klaar en serveerden de lekkernij met een glas warme chocolademelk of een koffie.”

De klassieke teambuilding die de zaakvoerder elk jaar voor zijn personeel organiseert kreeg zo een totale andere invulling. “Zelf kwamen we in beide zaken de voor ons belangrijke eindejaarsperiode coronavrij door. Mensen in de Ardennen hebben niet alleen het virus om zich zorgen te maken, ze kampen nog steeds met de gevolgen van de overstromingen van afgelopen zomer. Vandaar het idee om tot in Fraipont te rijden en met andere zelfstandigen de inwoners daar een verwendag te bezorgen.”

Christof kon een aantal van zijn vrienden, die verenigd zijn in de organisatie Wolves and Warriors, overtuigen zich aan te sluiten waardoor er met een indrukwekkende colonne werd afgereisd naar de Ardennen. In de voertuigen zat heel wat bruikbaar materiaal zoals een betonmolen, dakpannen en brandhout. Een bakker schonk ook nog eens 400 broden.

Goed georganiseerd

Het viel Christof op hoe goed georganiseerd de hulpverlening daar verloopt. “Opvallend voornamelijk door Vlamingen en dan in het bijzonder door Limburgers en West-Vlamingen. Na informatie te hebben ingewonnen, konden we via een inwoonster van ter plaatse, Françoise, in een loods onze pannenkoeken bakken en onze warme dranken maken. Iedereen die recht heeft op hulp heeft een badge op zak met daarop de vermelding van ‘sinistré’ of ‘geteisterde’. Noem het gerust hun coronapas om de goederen in ontvangst te nemen.”

Met zijn actie wil de zaakvoerder ook andere zelfstandigen of verenigingen warm maken om hulp te bieden aan de slachtoffers daar. Ondertussen heeft ‘Fietsen in Heuvelland’ daarop positief gereageerd. Voor de toertocht Werner Kerner van 19 maart wordt alvast 1 euro per deelnemer gedoneerd aan een erkende hulporganisatie.