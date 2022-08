Z-Runners schenken 5.000 euro aan Palliatieve vzw Groot-Kortemark

Net als vorig jaar hebben de Z-Runners een cheque geschonken aan de Palliatieve vzw Groot-Kortemark. Dankzij hun geslaagde elfde zomerjogging ging het dit keer om het mooie bedrag van 5.000 euro.

De werkgroep van de Zarrense loopclub Z-Runners organiseert jaarlijks een zomerjogging, dit jaar al voor de elfde keer. Elk jaar gaat de volledige opbrengst naar een sociaal project. Net als vorig jaar werd het bedrag, dit jaar 5.000 euro, door voorzitter Martin Couvreur aan de vzw Palliatieve vzw Groot-Kortemark geschonken. Aan de zomerjogging in mei namen niet minder dan 308 lopers deel.

De voorzitter van de Z-Runners dankte ook alle sponsors voor hun hulp en bijdrage aan de loopwedstrijd, en nodigde alvast iedereen uit om zich in te schrijven voor de kermisjogging, die plaatsvindt tijdens de kermis van Zarren, op 8 oktober. Dat kan vanaf nu via www.z-runnrs.be.

In vertrouwde omgeving

Na de coronacrisis kon de Palliatieve vzw Groot-Kortemark een doorstart maken met de 22ste Kaas- en Wijnavond op zaterdag 23 april.

“We hadden 530 deelnemers, een onverwacht en verrassend succes, na twee jaar stilstaan”, zegt Jef Verhaeghe van de Palliatieve vzw Groot-Kortemark. “Op donderdag 20 oktober organiseren we opnieuw een uitgebreide wijndegustatie met gastronomisch etentje.”

Dankzij de opbrengst van deze acties, aangevuld met heel wat donaties, kon in de voorbije 26 jaar in totaal 591.998 euro worden uitbetaald aan 461 gezinnen uit Edewalle, Handzame, Kortemark en Zarren.

“Een financieel steuntje in de rug voor patiënten die geconfronteerd worden met de zware aandoening jongdementie, de spierziekte ALS, of terminale kanker, en die ervoor kiezen om in de laatste fase van hun leven zolang mogelijk thuis, in hun vertrouwde omgeving verzorgd te worden. Ook gezinnen met een kind met kanker komen in aanmerking voor een dotatie”, besluit Jef Verhaeghe. “We zijn de Z-Runners dan ook heel erkentelijk voor hun morele steun en het financieel duwtje in de rug.” (LTK)