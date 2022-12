Yvonne viert straks haar honderdste jaarovergang

Yvonne Neyts werd vandaag, donderdag, in de bloemetjes gezet voor haar honderdste verjaardag.

De kranige eeuwelinge moest tijdens de Tweede Wereldoorlog vluchten voor de bommen op Zeebrugge. “Hoewel mama zelf eigenlijk van Lissewege afkomstig is”, zegt haar zoon Peter Van Oost. “Na de oorlog is ze mijn vader tegengekomen en in ’54 zijn ze gehuwd. Ze gingen samen in Blankenberge wonen, waar mijn vader aannemer was. In ‘56 hebben ze er een huis gebouwd.”

Yvonne woonde tot voor een jaar of vijf zelfstandig thuis, haar man overleed al in 2010. “Mama heeft altijd op het bureel bij mijn vader gewerkt. Ze hebben samen veel gereisd, maar haar voornaamste hobby’s waren wandelen, lezen en kruiswoordraadsels invullen”, aldus Peter.

Yvonne heeft behalve een zoon ook twee kleinkinderen en één achterkleinkind.