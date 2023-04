Yvonne Vanpamel viert 100ste verjaardag

De Ruiseleedse Yvonne Vanpamel werd in de bloemetjes gezet voor haar 100ste verjaardag. De laatste jaren wordt ze opgevangen door haar dochter Yvonne en haar partner in de Oude Tieltstraat, maar samen met wijlen haar man Adiel Dewaele baatte ze jarenlang een buurtwinkel uit op de Klaphulle.

Yvonne Vanpamel werd geboren op 20 maart 1923. Ze mocht onlangs haar 100ste verjaardag vieren in het bijzijn van onder andere haar dochter Vivianne.

De Klaphulle in Ruiselede werd de rode draad in Yvonne haar leven. Ze verbleef er tachtig jaar. Net na de oorlog, in 1945, huwde Yvonne met Adiel Dewaele. Samen baatten ze een buurtwinkel uit die bekend was tot ver buiten de Klaphulle. Adiel kon haarsnijden, accordeon spelen en was goed ter tale. Yvonne zorgde ervoor dat de winkel goed gevuld was zodat klanten voldoende keuze hadden. Meer dan veertig jaar ging Yvonne, samen met Adiel en hun Volkswagentje naar de markten van Tielt, Deinze en Roeselare.

Appartement

Het gezin breidde zich uit met een dochter Vivianne. Adiel stierf jammer genoeg veel te vroeg. Yvonne ging wonen op een appartement in de Kasteelstraat in Ruiselede. De dagen waren er goed gevuld, want ze was door iedereen gekend.

De laatste twee jaar werd Yvonne opgevangen in de Oude Tieltstraat door haar dochter Vivianne en man Carlos. (RV)