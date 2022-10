Yvonne Buyssens is een eeuw oud en dat werd gevierd in WZC Carpentier

Maandag 10 oktober mocht Yvonne Buyssens die in WZC Carpentier verblijft haar 100ste verjaardag vieren. Ze kreeg daarbij naast het bezoek van vrienden en familie ook een delegatie van het Kuurnse gemeentebestuur en de Orde van de Ezel op bezoek.

Yvonne werd geboren in Frankrijk als dochter van Maurice Buyssens en Laura Matton. Na haar geboorte verhuisde Yvonne met haar ouders richting het bosrijke Sint-Denijs waar haar ouders een boerderij hadden. Toen Yvonne opgroeide werd ze al snel ingeschakeld op de boerderij van haar ouders om er onder meer de dieren te voederen, stallen uit te mesten, witloof kweken en nog zoveel meer.

Toen ze huwde verhuisde Yvonne met haar gezin richting Kuurne. Naast heel wat felicitaties die Yvonne vandaag mocht in ontvangst nemen was er ook nog een andere vraag die veelvuldig terug kwam, met name, wat het geheim is om 100 jaar te worden. Een echte reden wist Yvonne daarvoor niet direct te geven, haar raad “Ort en doe uw gedacht, maar ge moet uw verstand gebruiken.” (BRU)